Emis Killa – Rollercoaster: audio e testo del nuovo singolo

Il rapper lombardo Emis Killa è tornato con il nuovo scoppiettante singolo battezzato Rollercoaster, nei digital store, in streaming e in rotazione radiofonica nazionale dall’8 giugno 2018

via Carosello Records.

Dopo il disco di Platino e il disco d’Oro digitale conseguiti con i precedenti “Linda”e “Serio”, Killa ci propone un’orecchiabile canzone scritta di suo pugno e prodotta da Don Joe, che lui stesso definisce “la nuova hit”.

Roller Coaster è effettivamente un pezzo ben fatto e radio friendly, caratterizzato da ritmi latini, suoni caraibici e atmosfere chill, che lo rendono uno dei potenziali tormentoni dell’estate 2018.

Per Emis, le montagne russe sono il corpo di una donna (cit. tutta curve), che inizialmente lo rifiuta, ma con il quale inevitabilmente finisce con l’andarci a letto. Insomma, nonostante i rifiuti, i due piccioncini si ritrovano sempre da soli in albergo, dove il rapper sale sulla giostra, ovvero sul meraviglioso corpo della ragazza.

E’ sinteticamente questo il significato del singolo, che è possibile ascoltare anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire accedete alle parole che lo compongono.

Rollercoaster testo – Emis Killa (Download)

Oh

Alè, alè, alè





Finisce sempre così quando siamo io e te (Alè, alè, alè)

Prima dici di no poi finiamo in hotel (Alè, alè, alè)

Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere (Alè, alè, alè)

Dimmi dove sei che ti passo a prendere (Alè, alè, alè)

Baby se ti chiedo a cosa stai pensando

Non rispondi ma ci prendo sempre

Non ho mai capito nessun altro

Ma so leggerti dentro la mente

Adoro l’armonia dei tuoi colori

Opera d’arte come Kandinsky

Occhi grandi per cui vado fuori

Sembri disegnata da Walt Disney

Siamo come gas e fuoco

Noi che ci sentiamo poco

Siamo complici in ‘sto gioco

Senza richiamarci il giorno dopo

Non puoi capire che effetto fai

Quando mi connetto e sei online

Mandami una foto e poi se vuoi

Ci mettiamo a letto ma dai tuoi

Finisce sempre così quando siamo io e te (Alè, alè, alè)

Prima dici di no poi finiamo in hotel (Alè, alè, alè)

Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere (Alè, alè, alè)

Dimmi dove sei che ti passo a prendere (Alè, alè, alè)

Sono con te come con nessun’altra

Disinibito pure senza l’alcol

Ero in giro e ti stavo pensando

Quindi dimmi solo dove e quando

Sai non serve che mi eviti

Se mi pensi tanto che mi evochi

Già lo so, non serve che telefoni

Ti ho sentita pure se non ero lì

Hey

Il tuo corpo è un parco giochi

Dove sono stati in pochi

Tu la più alta delle giostre

Tutta curve, rollecoaster

Per stare buona accendi la tv

Ma anche stavolta finirà così

Non arriviamo neanche a metà film

Ci aggrovigliamo e poi facciamo il bis

Finisce sempre così quando siamo io e te (Alè, alè, alè)

Prima dici di no poi finiamo in hotel (Alè, alè, alè)

Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere (Alè, alè, alè)

Dimmi dove sei che ti passo a prendere (Alè, alè, alè)

È tardi, rimani

Non dirmi di nuovo ‘domani lavoro’

Ti arrabbi, non chiami

Perchè non hai ancora imparato a fidarti di me

E non serve che ce lo diciamo

Legati anche senza tenerci per mano

Finiti per caso in un gioco sbagliato

Finisce sempre così quando siamo io e te (Alè, alè, alè)

Prima dici di no poi finiamo in hotel (Alè, alè, alè)

Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere (Alè, alè, alè)

Dimmi dove sei che ti passo a prendere (Alè, alè, alè)

(Alè, alè, alè – Alè, alè, alè – Alè, alè, alè – Alè, alè, alè)