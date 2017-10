Emis Killa – Linda: ascolta il nuovo singolo (+ testo e traduzione) – video ufficiale in arrivo

Il rapper lombardo Emis Killa è tornato con il nuovo singolo battezzato Linda, disponibile in streaming e nei digital store dal 25 ottobre 2017 via Carosello Records.

La nuova canzone è stata prodotta da Don Joe e devo ammettere che è niente male; sono infatti certo che anche i fans del rapper di Vicamerate, la apprezzeranno.





Volevo spendere due parole sul significato: per Emis, Linda è la cocaina “una ragazza dal vestito bianco”, stesso colore di questa droga che Killa ha iniziato ad assumere, nonostante gli amici lo avessero avvertito dei rischi a cui si va incontro, ma tuttavia lui se ne infischia, credendo di vivere bene sotto l’effetto della sostanza stupefacente. Prima di iniziare ad assumere droghe, Emiliano era un bravo ragazzo, ora invece è un bandito a causa delle azioni che esse portano a fare ed è anche cosciente che finirà male, come del resto tutti quelli che assumono questa droga che, o spariranno o verranno arrestati.

Linda, mi amor, domani è il grande giorno. Per te molti uomini sono finiti male, chi in galera, chi sotto terra. Donne come te scatenano guerre e tradimenti, spezzano legami di sangue e di famiglia, con il tuo fascino ingannevole puoi stringere a te e far gettare via intere esistenze. Sei musa di libri e pellicole, sempre vestita di charme e circondata di mistero. Sei passione e sgomento, l’amore di molti e l’incubo di altrettanti, nata in povertà ma arrivata in cima al mondo. Nessuno mai è riuscito a farti sua senza pagare un caro prezzo, in tanti me lo hanno detto e continuano a farlo, ma contro il volere di tutti ti ho baciata, finendo nel girone dei tuoi corteggiatori. Tra meno di 24 ore ci sposiamo, non so come andrà a finire, che Dio mi assista. Te quiero. E voi? Volete sapere come andrà a finire? Io e Linda vi aspettiamo qui, alle 14:00 di domani.

Con queste parole riguardo il brano, Killa lascia presagire che alle 14 di oggi, verrà rilasciato il video ufficiale.

Nell’attesa è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole in italiano e spagnolo (tradotte) che lo compongono

Emis Killa – Linda testo (Download)

Me gusta bere Tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana

Soy loco per esta chica, sembra una bimba, ma ora quei [gringo*] mi sparano

Andale, andale, andale

Mi madre que grida al telefono: llamame, llamame, llamame.

[Traduzione]

Mi piace bere Tequila e spegnere la mia vita con Linda fino al mattino

Sono pazzo per questa tipa, sembra un bimba ma ora quei gringo* mi sparano

Andiamo, dai, andiamo

Mia madre che grida al telefono: chiamami, chiamami, chiamami

Mi sono innamorato di una [chica loca**]

La classica bambina con cui non si gioca

Mi avevano avvertito e sono stato idiota

Con quel vestito bianco mi sembrava innocua

Pensavo avrei vissuto bene assieme a lei

Ma per stare con Linda servono i cojones

Quando vorrei dormire all’alba delle sei

Linda mi tiene sveglio, niente buenas noches

Dovrei lasciarla, porta solo guai

Ma ne sono schiavo, penso solo a noi

Quando al fine settimana

Ci uniamo tutta la mañana

Ci uniamo tutta la mañana

Sognando di scappare prima o poi

Di partire per non ritornare mai e lasciarci tutti dietro

Hasta luego***.

Me gusta bere Tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana

Soy loco per esta chica, sembra una bimba ma ora quei gringo mi sparano

Andale, andale, andale

Mi madre que grida al telefono: llamame, llamame, llamame.

Per te farei di tutto ma non sei [conmigo****]

Io che ero un bravo chico ora sono un bandito

So che finirò male come ogni tuo tipo

Che sia finito in cella oppure [desaparecido*****]

Ora che per la calle parlano di noi

Se sento le sirene corro come Pablo

Come ogni uomo immerso nei pensieri suoi

Non parlo molto ma più sto con te più [hablo******]

Con te neanche del diablo [tengo miedo*******]

Ma ora quei gringo mi sparano dietro e mi gridano: cabron, stai fermo, [te mato********];

E adesso che mi hanno beccato mi sa che sono fatto per davvero

Chiuso dentro queste sbarre senza amigos e senza dinero

e ancora [te quero*********].

Me gusta bere Tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana

Soy loco per esta chica, sembra una bimba ma ora quei gringo mi sparano

Andale, andale, andale

Mi madre que grida al telefono: llamame, llamame, llamame

Me gusta bere Tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana

Soy loco per esta chica, sembra una bimba ma ora quei gringo mi sparano

Andale, andale, andale

Mi madre que grida al telefono: llamame, llamame, llamame





*Appellativo ostile dato in America Latina agli stranieri, in special modo ai nordamericani.

** pazzoide

*** a dopo

**** con me

***** scomparso

****** parlo

******* ho paura

******** ti ammazzo

********* ti amo













