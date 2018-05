Emiliana Cantone – L’amore è bello se: testo, traduzione e video

Bello, allegro, fresco e solare: con questi aggettivi definirei il nuovo singolo di Emiliana Cantone ft. Pablo Rey che si intitola L’amore è bello se, brano estratto dal nuovo album Non è sempre colpa delle donne, pubblicato lo scorso aprile.

Si tratta indubbiamente di un pezzo ben fatto, anche dal punto di vista delle sonorità, decisamente adatte alla calda stagione sempre più vicina.

Il brano fonde alla perfezione italiano, spagnolo e un pizzico di dialetto partenopeo. Potrebbe essere uno dei prossimi tormentoni della prossima estate? A parer mio le potenzialità le ha, anche se dubito che diverrà così virale. Penso che in Campania, la canzone abbia buone possibilità divenire una delle più ascoltate dei prossimi mesi.

A seguire il testo e la traduzione in italiano. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

Testo (Download)

[Autori: E.Cantone – N.Golino – P. Rey]

Ohehoheh

Ohehoheh

[Pablo Rey]

Otra vez

veo tu ojos llorando, llorando

y por eso que le digo a usted

no pienses que estoy jugando, jugando.

[Emiliana Cantone]

Intensamente ancora dentro me

sei tutto quello che sento

se mi guardi il sole splende tra le nuvole

fermarsi non ha più senso se mi cerchi ora.

[Pablo Rey]

Acercate y besame olvidando el temor y pierdete en mis mano lady.

[Emiliana Cantone]

Io sono qui

annanz”o core senza na bucia

nun c’hamme maje lassate.

[Insieme]

L’AMORE E’ BELLO SE (oh eh oh eh)

LO VIVO INSIEME A TE (oh eh oh eh)

VAMOS A PASARLA BIEN (oh eh oh eh)

HASTA EL AMANECER (oh eh oh eh).

[Pablo Rey]

Bien recuerdo la primera vez

y como nos devoramos, devoramos

y esa boquita con sabor a miel

hoy me tiene delirando, delirando.

[Emiliana Cantone]

Un bacio vibra dentro l’anima

e cresce quel sentimento che è stupendo

anche all’inferno c’è una favola

e nel tuo fuoco mi accendo, ti rivoglio ancora.

[Pablo Rey]

Atrevete y desfilame con tu traje de amor si al fin nos deseamos lady.

[Emiliana Cantone]

Noi siamo qui, ‘o tiempo nun cancelle ‘a gelusia

nun c’amme maje scurdato.





[Insieme]

L’AMORE E’ BELLO SE (oh eh oh eh)

LO VIVO INSIEME A TE (oh eh oh eh)

VAMOS A PASARLA BIEN (oh eh oh eh)

HASTA EL AMANECER (oh eh oh eh).

[Insieme]

DEJAME DECIRTE QUE… LO SIENTO

QUE TE CONVERTISTE EN MI… TORMENTO

IL DESTINO PREPARO’… L’INCONTRO

FAI DI ME L’AMORE PIU’… PROFONDO.

[Insieme]

L’AMORE E’ BELLO SE (oh eh oh eh)

LO VIVO INSIEME A TE (oh eh oh eh)

VAMOS A PASARLA BIEN (oh eh oh eh)

HASTA EL AMANECER (oh eh oh eh)

L’AMORE E’ BELLO SE (oh eh oh eh)

LO VIVO INSIEME A TE (oh eh oh eh)

VAMOS A PASARLA BIEN (oh eh oh eh)

HASTA EL AMANECER (oh eh oh eh)

L’AMORE E’ BELLO SE (oh eh oh eh).