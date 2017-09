Emeli Sandé e il nuovo brano Starlight: video, testo e traduzione

Poche ore fa, la cantautrice britannica Emeli Sandé ha pubblicato il nuovo brano battezzato Starlight, attraverso il quale cerca il rilancio, dopo le ultime delusioni della recente ultima fatica discografica Long Live the Angels, almeno commercialmente parlando.

Con il citato secondo album in studio, ha comunque ottenuto un disco d’oro nel Regno Unito e il premio come “British Female Solo Artist” ai BRIT Awards 2017, risultati tuttavia molto lontani da quelli conseguiti con il debut album Our Version of Events (2012).





Ora l’artista ha rilasciato questo singolo dance, caratterizzato da un sound più adatto al mercato, ma a mio parere questo pezzo non può avere troppe pretese.

E’ possibile ascoltarlo su Spotify e tramite il lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Emeli Sandé – Starlight traduzione (Download – Audio su Spotify)

[Intro]

Si si si

Mm mm

[Strofa 1]

Tu sei la mia luce di stelle

Il tuo splendore può illuminare l’oscurità della notte

Ti seguirò fino alla luce del giorno

Perché quando sei vicino

So che va tutto bene, bene, bene, bene

[Pre-Ritornello]

Vedi baby, hai capito

Ho capito, ho capito, ho capito, abbiamo capito

No baby, no baby, no baby, non fermarlo

Stiamo per decollare e più in alto andiamo

Più mi

[Ritornello]

Innamoro, innamoro

Sento di aver appena trovato quello giusto, quello giusto

Baby guarda cos’hai fatto, fatto

Hai illuminato la mia vita con il tuo amore, il tuo amore

(Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore)

Sono innamorata, sono innamorata

[Strofa 2]

Tu sei il mio sole

Uscito tra le nuvole e ora ho baciato il cielo

Mi sembra di sognare ad occhi aperti

Finché sono con te

So di stare bene, bene, va bene

[Pre-Ritornello]

Vedi baby, hai capito

Ho capito, ho capito, ho capito, abbiamo capito

No baby, no baby, no baby, non fermarlo

Stiamo per decollare e più in alto andiamo

Più mi

[Ritornello]

Innamoro, innamoro

Sento di aver appena trovato quello giusto, quello giusto

Baby guarda cos’hai fatto, fatto

Hai illuminato la mia vita con il tuo amore, il tuo amore

(Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore)

Sono innamorata, innamorata

[Ponte]

(Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle)

(Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle)

(Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle

Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle)

[Ritornello]

Innamoro, innamoro

Sento di aver appena trovato quello giusto, quello giusto

Baby guarda cos’hai fatto, fatto

Hai illuminato la mia vita con il tuo amore, il tuo amore

(Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore)

Sono innamorata, innamorata

[Outro]

(Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle

Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle

Luce delle stelle, luce delle stelle, luce delle stelle)

Starlight testo – Emeli Sandé

[Intro]

Yeah yeah yeah

Mm mm

[Verse 1]

You are my starlight

Your shine can brighten up the darkness night

I’ll follow you until the daylight

‘Cause when you’re close

I know it’s alright, alright, alright, alright

[Pre-Chorus]

See baby, you got it

I got it, I got it, I got it, we got it

No baby, no baby, no baby, don’t stop it

We’re taking off and the higher we go

The harder I fall

[Chorus]

In love, in love

I feel like I just found the one, the one

Baby now look what you done, you done

You’ve lit up my life with your love, your love

(Your love, your love, your love)

I’m in love, I’m in love

[Verse 2]

You are my sunshine

Broke through the clouds and now I kissed the sky

Feels like I’m dreaming with open eyes

Long as I’m with you

I know I’m alright, alright, alright, alright

[Pre-Chorus]

See baby, you got it

I got it, I got it, I got it, we got it

No baby, no baby, no baby, don’t stop it

We’re taking off and the higher we go

The harder I fall

[Chorus]

In love, in love

I feel like I just found the one, the one

Baby now look what you done, you done

You’ve lit up my life with your love, your love

(Your love, your love, your love)

I’m in love, in love

[Bridge]

(Starlight, starlight, starlight)

Starlight, starlight, starlight

(Starlight, starlight, starlight

Starlight, starlight, starlight)

[Chorus]

In love, in love

I feel like I just found the one, the one

Baby now look what you done, you done

You’ve lit up my life with your love, your love

(Your love, your love, your love)

I’m in love, in love

[Outro]

(Starlight, starlight, starlight

Starlight, starlight, starlight

Starlight, starlight, starlight)

















