Emanuele Fasano e l’EP d’esordio La mia ragazza è il piano: audio delle canzoni

Emanuele Fasano ha 21 anni ed è un emergente artista di Rodano (MI), molto abile nel suonare il pianoforte e fino a non molto tempo fa praticamente sconosciuto. Questo ragazzo ha iniziato ad avere una certa popolarità, dopo aver suonato questo strumento musicale alla Stazione Centrale di Milano, il 23 dicembre 2015, messo a disposizione di chi voleva suonarlo. Quel giorno egli doveva andare a Roma e nell’attesa si mise a suonare il piano, attirando l’attenzione di alcuni passanti, tra i quali anche il regista e sceneggiatore Alberto Simone (ha diretto serie tv come Linda e Il Brigadiere e Il Commissario Manara), che colpito dalla performance di Fasano (i passanti, incluso il regista, pensavano si trattasse di un pezzo di Ludovico Einaudi), iniziò a riprenderlo mentre suonava la sua composizione originale battezzata “Non so come mai”.

Il pianista (figlio d’arte in quanto il padre Franco è cantautore e compositore, autore dell’intramontabile e bellissima canzone interpretata da Fausto Leali e Anna Oxa, che vinse il Festival di Sanremo nel 1989, ovvero “Ti lascerò”, ma Franco scrisse sempre per Leali anche “Io amo” e “Mi manchi” e “Certe cose si fanno” per Mina) postò il video di quell’esibizione nella sua pagina Facebook, poi finito anche su Youtube, clip che gli diede una certa visibilità, basti pensare che ad oggi ha ottenuto quasi 5 milioni e mezzo di views.

Ma l’esplosione definitiva, o almeno me lo auguro per lui, dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2017, dove ha deliziato l’enorme platea con il citato brano. Guarda il video.

Il 10 febbraio scorso, Emanuele ha rilasciato nel formato digitale il primo album, anzi, il primo EP in carriera, un’interessante lavoro composto da sette tracks, tra le quali l’ormai abbastanza celebre Non so come mai.

Il disco è stato prodotto da Sugar, la label di Caterina Caselli, e si intitola La mia ragazza è il piano, titolo più che eloquente in quanto per questo ragazzo, il pianoforte è praticamente tutto, è ciò che ama fare e che sa fare davvero molto bene. L’album è anche disponibile per l’ascolto gratuito nelle principali piattaforme streaming.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle composizioni ed un paio di link per accedere all’audio.

Tracklist La mia ragazza è il piano – Emanuele Fasano album (Download: su Amazon – su iTunes)

Non so come mai 6:04 Il buio nell’anima 3:24 On the Paddleboard 4:23 Il silenzio è la risposta 4:16 Amsterdam Sky 4:04 La mia ragazza è il piano 3:54 Lost in Your Eyes 3:54

Streaming audio: come detto, nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare gratruitamente le sette canzoni incluse nell’EP. Per fare ciò andate su su Deezer o su Spotify.













