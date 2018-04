Eman – Icaro: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Il 30 marzo 2018 il cantautore calabrese Emanuele Aceto, artisticamente conosciuto come Eman, ha reso disponibile il nuovo brano Icaro, pubblicato come primo singolo estratto dal nuovo album, ancora senza titolo e release date.

Sarà un concept album “vissuto, ragionato”: «dalla prima alla decima tracciasi sviluppa la storia, il viaggio del protagonista; dall’iniziale presa di coscienza, passando attraverso l’amore, la solitudine, la rabbia, la paura fino al cambiamento» ha scritto l’artista sui social network.

Tornando al primo singolo del progetto, è stato prodotto da Mattia “SKG” Masciari e firmato dall’interprete catanzarese classe 1983, ispirato dalla storia di un uomo che, attraverso la fede e l’ambizione, riesce a rialzarsi dopo una violenta caduta.

E’ molto piacevole la nuova canzone di Eman, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Icaro testo (Download)





Maledetto questo male, io non prendo pace

ho distillato le mie voglie con le lune piene

ma la misura fa il veleno e a volte non conviene

giocare al buio con te stesso se non sei capace

se dovessi non riuscirci dì che lo sapevo

che sapevo raccontarmi bene le menzogne

che non ci sarebbe una scintilla o notte insonne

se all’uomo fosse concesso il dolor del vero

non è in paranoia che mi vuol per sé

ma insofferenza data dal mio limite

di accettare che la terra ora spinge e freme

dove ho sotterrato un dubbio che invece era un seme.

La paura diventa seta mi avvolge e mi abbraccia

e la bocca che mi dà il nome mi grida “salta”

bisogna sentirsi vivi

per volere quest’occhio di fuoco che brucia e che è sopra di me

quest’occhio di fuoco sopra di me. [x7]

La terra sotto di me

e la luce piano si avvicina

ti ricordi i sogni sono come cera

il risveglio in fondo è come la caduta

da lontano una voce chiede

se conosco anche l’abisso e che l’abisso è un mostro

io che sto volando no non ho risposte

il mostro sa il mio nome e me lo ripete

l’addizione spesso ti consuma

per affrontare il male non basta la sete

devi avere una visione, devi avere fede

è l’uomo che dà forma a tutto ciò che crede.

Mentre la luce mi scalda sento che l’ala si spezza

e in questa sfida contro di me il maledetto si sveglia

dovevamo restare vivi

ma voglio quest’occhio di fuoco che brucia e che è sopra di me

quest’occhio di fuoco sopra di me [x7]

quest’occhio di fuoco.

Per il mio vivere cado giù

ma non c’è errore dentro di me

che l’assetato beve

e chi ha coraggio crede

ma bisogna restare vivi

per avere quest’occhio di fuoco che brucia e che è dentro di me

quest’occhio di fuoco sopra di me. [x7]