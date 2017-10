Elodie – “Semplice” è il nuovo singolo, anche per la colonna sonora del film “Non C’è Campo” di Federico Moccia: video e testo

Non c’è campo è una nuova commedia diretta da Federico Moccia, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Claudia Potenza. Distribuito da Koch Media, il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche nazionali a partire dal 2 novembre 2017. Nella soundtrack della pellicola, il brano Semplice di Elodie Di Patrizi.

Dopo il secondo posto ad Amici 15, il successo del disco d’esordio Un’Altra Vita (certificato disco d’oro) la sesta piazza a Sanremo 2017 con il singolo Tutta colpa mia, certificato Disco di Platino, e il successo del secondo album in studio omonimo, la cantante romana Elodie rilascia il terzo singolo estratto dal progetto, che si intitola Semplice.





La ventisettenne capitolina torna alla ribalta con questo bel pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 6 ottobre.

Come detto, la canzone sarà anche su grande schermo, nel citato film di Federico Moccia, le cui musiche originali sono di Francesco Cerasi.

Quest’intensa traccia, che dimostra per l’ennesima volta le abilità canore di questa ragazza, mette in evidenza la superficialità di chi non ama fino in fondo e la rabbia di chi subisce tanta indifferenza: una storia che dovrebbe essere d’amore da entrambe le parti e non unilaterale.

Cliccate sul seguente link per accedere all’audio della canzone. Cliccando sull’immagine in basso, accedete invece al video trailer del film (con in sottofondo il brano), nel quale è anche presente la cantante.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Semplice – Elodie – Testo (Download)

[Scritta da Federica Abbate, Andrea Amati – Prodotta da Emma Marrone, Luca Mattioni]

Non è amore quando si pretende

Quando il cuore è freddo e si difende

Come un filo teso è impaziente

Prende, vuole ma non ama mai

Giocare con il fuoco non mi piace più

La soluzione ce l’hai tu

Il silenzio mi uccide, mi fa impazzire.

Semplice

Vivere e ridere come te

Come se fossi già lontano da me

Come se non fossi stato mai complice

Colpevole e assolto

Facile… fare sempre e solo tu le regole

E anche se vorrei fare a meno di te

Ti amo e lo sai

Come fai, come fai a non capire

Non c’è amore quando ci si arrende

Quando sopportarsi è sufficiente

Quando un bacio ormai non sa di più che niente

Quando anche il bene è indifferente

Semplice

Vivere e ridere come te

Come se fossi già lontano da me

Come se non fossi stato mai complice

Colpevole e assolto

Facile fare sempre e solo tu le regole

E anche se vorrei fare a meno di te

Ti amo e lo sai

Come fai, come fai a non capire

Ogni giorno che ti prendi è una parte di me

Ma ora è già tardi per provare a salvarmi

Semplice

Vivere e ridere come te

Come se fossi già lontano da me

Come se non fossi stato mai complice

Colpevole e assolto

Facile fare sempre e solo tu le regole

E anche se vorrei fare a meno di te

Ti amo e lo sai

Come fai, come fai a non capire

Così semplice

Come fai, come fai a non capire

















