Elisa – Yours To Keep: audio, testo e traduzione del nuovo brano

La meravigliosa cantautrice Elisa, ha rilasciato in data odierna ben due nuove canzoni dedicate ai fans, che si intitolano Ogni Istante ed il brano in oggetto Yours To Keep.

Mentre è da qualche settimana in commercio la raccolta Soundtrack 97 – 17, la cantante triestina ci delizia con queste due tracks, a mio parere veramente molto belle.





Nella canzone, la Toffoli parla di quando aveva vent’anni: è lì che iniziò la sua gloriosa carriera, che l’ha ormai da tempo consacrata come una delle artiste più amate nella penisola e non solo.

Per accedere all’audio su Spotify cliccate sulla cover in basso. Su Youtube trovate alcuni live video, perché il singolo è stato interpretato dal vivo qualche giorno fa all’Arena di Verona.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Elisa – Yours To Keep testo (Download dal 23 ottobre il vinile)

Twenty years, be a good soul

Go by fast and you’re not in control

It might have something to do with God

Twenty years, by the way, wipe your face

They will leave no trace

Except for the love you meant to give

Except for the love you meant to receive

Count your blessings, they can’t hide so well

All I care for is this energy,

holds nothing but infinity

I got no words to tell you what it is

I got no mind to tell you about mystery

But as for my heart is yours to keep, is yours to keep.

Twenty years, rock and roll

Keep on rockin’ in a not so free world

Throw your arms on everyone

Climb a ladder all the way to the sun.

Count your blessings, they can’t hide so well

All I care for is this energy holds nothing but infinity,

I got no words to tell you what it is

I got no hands to count up material things

But as for my heart is yours to keep

Yours to keep

Yours to keep

Yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

It’s yours to keep

This energy holds nothing but infinity

I got no words to tell you what it is

I got no mind to tell you about mystery

But as for my heart is yours to keep

Yours to keep

Yours to keep





Yours To Keep traduzione in italiano

Vent’anni, essere una buon’anima

Il tempo è volato e non hai il controllo

Forse è colpa di Dio

Vent’anni, comunque, asciugati il viso

Non lasceranno alcuna traccia

Ad eccezione dell’amore che volevi dare

Ad eccezione dell’amore che volevi ricevere

Conta le tue benedizioni, non possono nascondersi così bene

Tutto ciò a cui tengo è questa energia,

Non contiene altro che l’infinito

Non ho parole per dirvi cosa sia

Non ho alcuna intenzione di parlarvi del mistero

Ma per quanto riguarda il mio cuore è vostro, tenete pure.

Vent’anni, rock and roll

Continua a suonare in un mondo non così libero

Abbracciate tutti

Salite su una scala fino al sole.

Contate le vostre benedizioni, non possono nascondersi così bene

Tutto ciò a cui tengo è questa energia,

Non contiene altro che l’infinito

Non ho parole per dirvi cosa sia

Non ho mani per contare le cose materiali

Ma per quanto riguarda il mio cuore è vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

E’ vostro

Questa energia non contiene altro che l’infinito

Non ho parole per dirvi cosa sia

Non ho alcuna intenzione di parlarvi del mistero

Ma per quanto riguarda il mio cuore è vostro

E’ vostro

E’ vostro

