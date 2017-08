Elisa: in uscita il best of “Soundtrack 97 – 17” – informazioni e tracklist

Il 1° settembre 2017 esce il nuovo best of di Elisa Toffoli che si intitola Soundtrack 97 – 17, disponibile nella versione standard composta da tre CD e da quella deluxe che racchiude 4 CD, 4 DVD e un libro fotografico da collezione.

Elisa è senza ombra di dubbio una delle voci più amate ed eclettiche della musica italiana, con un’invidiabile carriera ricca successi con 23 dischi di Platino, 1 Disco di Diamante, 1 Premio Tenco, 1 MTV Europe Music Awards, oltre 2.500.000 copie di dischi venduti.

In attesa del nuovo album di studio, il primo per la Universal, il cui rilascio è previsto per ottobre, la cantautrice friulana pubblica quest’interessante raccolta.

Il primo CD riguarda la prima decade (dal 1997 al 2007), il secondo disco la seconda decade (dal 2007 al 2017), il terzo è invece incentrato sulle covers ed il quarto racchiude invece quattordici rarità.

Come detto, la deluxe edition include anche quattro DVD. Ulteriori dettagli appena dopo la cover, dove trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta e il contenuto dei DVD.

Versione Deluxe – 4 CD + 4 DVD

CD 1: 97-07

1. Sleeping in your hand (Mark Saunders rmx)

2. Labyrinth

3. A feast for me

4. Gift

5. Luce (tramonti a nord-est)

6. Rainbow (Bedroom Rockers rmx)

7. Heaven out of hell

8. Dancing

9. Broken

10. Together

11. Una poesia anche per te (Life goes on)

12. Swan

13. Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

14. Eppure sentire (un senso di te)

15. Stay

16. Qualcosa che non c’è

CD 2: 07-17

1. Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

2. Anche se non trovi le parole

3. Someone to love

4. Nostalgia

5. Sometime ago

6. Love is requited

7. L’anima vola

8. Ancora qui

9. Ecco che

10. Pagina bianca

11. Un filo di seta negli abissi

12. A modo tuo

13. No hero

14. Love me forever

15. Bruciare per te

CD 3: COVERS

1. Almeno tu nell’universo

2. (Sittin’ on) the dock of the bay

3. Redemption song

4. Hallelujah

5. Femme fatale

6. Wild horses

7. Mad world

8. 1979

9. Pour que l’amour me quitte (con Giorgia)

10. Ho messo via

11. I never came

12. One

13. Bridge over troubled water

CD 4: RARITIES

1. Labyrinth (remix – radio cut) – cd single LABYRINTH

2. Labyrinth (live version) – cd single MR. WANT

3. A feast for me (live special version) – cd single MR. WANT

4. Gift (deadmouse remix – radio cut) – cd single GIFT The remixes

5. Happiness is home (Pressure chunga remix) – cd single HAPPINESS IS HOME

6. Happiness is home (Sam vrs.) – cd single HAPPINESS IS HOME

7. Time (Planet Funk radio edit) – cd single TIME

8. Hablame – cd single COME SPEAK TO ME

9. Come speak to me (4 hero radio edit) – cd single COME SPEAK TO ME

10. Heaven out of hell (Sensual heaven remix) – cd single RAINBOW

11. Heaven out of hell (Live at Tropical Pizza 14/11/2001) – cd single RAINBOW

12. Lullaby – cd single ALMENO TU NELL’UNIVERSO

13. Teach me again (Elisa’s version) – cd single TEACH ME AGAIN

14. Sentir sin embargo

DVD 1: LOTUS LIVE @ MTV SUPERSONIC

DVD 2: SOUNDTRACK LIVE

DVD 3: IVY – THE FILM

DVD 4: L’ANIMA VOLA TOUR – LIVE DOCUMENTARY













