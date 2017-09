Elisa: ascolta il nuovo singolo Ogni Istante (con testo)

Ogni Istante è un nuovo brano di Elisa Toffoli, da oggi disponibile nei digital store, nelle principali piattaforme streming e in rotazione radiofonica nazionale.

Questa nuova canzone è stata prodotta da Andrea Rigonat, Elisa e Katoo ed è interamente dedicata ai numerosissimi supporters.





Ogni Istante nasce infatti come una sentita lettera dell’artista nei confronti dei suoi fans, per ringraziarli di questi incredibili vent’anni di carriera, festeggiata con il recentissimo best of Soundtrack 97 – 17, che include i più bei pezzi della cantautrice, dal 1997 al 2017.

Anche in questo caso la Toffoli non delude e sono sicuro che i suoi seguaci e non solo, apprezzeranno non poco la nuova e orecchiabile canzone (pubblicata insieme a un secondo inedito Yours To Keep), che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina sottostante. Per la cronaca, su Youtube trovate qualche live video dall’Arena di Verona: coloro i quali hanno assistito ai suoi recenti concerti, hanno infatti avuto l’occasione di ascoltare in anteprima l’inedito, con la possibilità di scaricarlo gratuitamente inserendo il codice seriale del biglietto su www.ogniistante.com.

Di seguito trovate le parole che compongono il brano.

Ogni Istante testo – Elisa (Download dal 23 ottobre il vinile)

E così… scegliere

che ci sia luce nel disordine

é un racconto oltre le pagine.

Spingersi… al limite,

non pensare sia impossibile

camminare sulle immagini

e sentirci un po’ più liberi

se si può tremare e perdersi

è per cercare un’altra via nell’anima

strada che si illumina

la paura che si sgretola

perché adesso sai la verità

questa vita tu vuoi viverla

vuoi viverla.

E così… sorridere

a quello che non sai comprendere

perché il mondo può anche illuderci

che non siamo dei miracoli

e se ci sentiamo fragili

è per cercare un’altra via nell’anima

strada che si illumina,

e la paura che si sgretola

perché adesso sai la verità

questa vita tu vuoi viverla

vuoi viverla.

E vivi sempre

Ogni istante

Vivi sempre

Ogni istante

Ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

è per cercare un’altra via nell’anima

strada che si illumina

e la paura che si sgretola

perché adesso sai la verità

questa vita tu vuoi viverla.

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre, ogni istante

Vivi sempre.

















