Elio E Le Storie Tese – Il circo discutibile è il nuovo singolo: audio e testo

Dopo la quarta e poco fortunata ultima esperienza sanremese con il brano Arrivedorci, Elio e Le Storie Tese rilasciano il secondo singolo dall’album omonimo Arrivedorci, pubblicato lo scorso 9 febbraio.

Il circo discutibile è un pezzo inedito inserito in quest’ultimo disco, che oltre al brano sanremese firmato da Elio, Rocco Tanica, Faso e Cesareo, include i più grandi successi suonati durante il Concerto d’Addio, svoltosi in un gremitissimo Mediolanum Forum lo scorso 19 dicembre.









Si, perché come ben saprete la band capitanata da Stefano Belisari, in arte Elio, è ormai al termine della sua gloriosa storia: ancor prima dell’annuncio relativo alla partecipazione al Festival, il gruppo aveva già deciso di sciogliersi.

Dopo la chiamata alla kermesse con l’agognata (per ovvi motivi) ultima posizione, Elio & co hanno stabilito di rimandare l’addio, pubblicando un ultimo disco e programmando una tournée d’Addio, al fine di celebrare 38 anni di successi, ma anche per offrire la possibilità di assistere ad uno degli ultimi live, a chi non si era potuto recare al citato evento andato in scena nel capoluogo lombardo. L’ultimo tour li vedrà impegnati dalla seconda metà d’aprile fino a metà maggio, almeno per il momento.





E da venerdì 2 marzo verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche italiane “Il circo discutibile”, nuovo singolo firmato da Rocco Tanica, che nel finale propone frammenti di un’intervista a Federico Fellini realizzata nel 1992.

Per ascoltare la canzoncina (senza troppe pretese, non me ne vogliano) cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Testo (Download)

Sono l’acrobata distratto dalla musica

Che inciampa e cade

Il mangiatore di spade col singhiozzo

A cui vanno di traverso

Sono il pagliaccio disperso che nessuno prenderà sul serio

Io sono il desiderio della notte di Natale che Gesù si scorda

Non se lo ricorda.

Sono il tendone Arlecchino rattoppato col vestito a pezze

Io sono le carezze di mia madre, mentre rido al primo girotondo

E non lo cambierei con nulla al mondo questo circo del miracolo

Mentre mi trucco e mi preparo allo spettacolo

La perfezione è un falso e rende pazzi

E questo invece è il circo di sticaz*i.

Il trapezista che non vola

Il fachiro che ha paura degli aghi

L’unico bambino vestito da niente

Alla festa di carnevale

Io sono l’orchestrale che ha stracciato lo spartito e che suona a memoria

E questo circo è la baldoria dell’ultimo giorno di scuola e di militare

E quando senti quella gioia in gola che non sa aspettare

Ritorno qui con i miei vecchi ragazzi

Rimango a fare il circo discutibile.

Non ho la sensazione del tempo che passa

Mi sembra di essere fermo

Sempre uhm

Su un palcoscenico

Con tutte le cose intorno a me pronte

Oggetti di arredamento

Quadri, persone, sentimenti, ehh colori

E in effetti è stato sempre così

Insomma… e quindi

Da quando ho cominciato la mia esistenza

Il tempo si è come fermato, si è come immobilizzato

Ho l’impressione che sia sempre lo stesso giorno

Son sempre stato in un teatro

Con un megafono in mano

A gridare

A fare il ciarlatano, il pagliaccio

Il Commissario di Pubblica Sicurezza

Il Generale

E qualche volta i ricordi di questi ultimi 40 anni si sono sempre riferiti, ecco

Sono circondato da buio e dalla luce

Buio in alto e luce attorno

E poi una serie di ombre che si muove attorno

Da sistemare

Mi sembra che la mia vita sia stata

Si sia consumata

Si stia ancora consumando

In questa immagine.













