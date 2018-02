Elettra Lamborghini: ascolta la nuova canzone Pem Pem (con testo e traduzione)

La 23enne Elettra Lamborghini è la nipote di Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, che è stato fondatore della casa automobilistica Lamborghini.

Questa prosperosa ragazza vanta oltre 2 milioni e 100 mila follower su Instagram e quasi mezzo milione su Facebook e grazie alla partecipazione a vari programmi televisivi come tre edizioni consecutive del reality “Super Shore”, uno dei programmi più seguiti di MTV, il “Gran Hermano Vip” in Spagna, “Riccanza” e il “Geordie Shore”, è diventata molto popolare e non solo sui social network.









Dopo la fortunata esperienza nel remix del singolo “Lamborghini” di Guè Pequeno ft. Sfera Ebbasta, brano di successo del rapper che l’ha vista prender parte anche al visualizzatissimo videoclip uscito lo scorso 26 settembre (ad oggi oltre 24 milioni di views) Elettra rilascia il suo primo singolo dove si presenta nella veste di cantante protagonista, cosa che devo ammettere, fa piuttosto bene.

Pem Pem è una canzone in spagnolo molto gradevole e allegra, nella quale si parla principalmente di sesso senza impegni di coppia, che Elettra ha già avuto modo di interpretare dal vivo negli Stati Uniti d’America lo scorso 22 gennaio, in occasione dell’halftime show NBA allo Staples Center di Los Angeles.

Elettra è infatti famosa anche da quelle parti, essendo stata reclutata dal management americano Cash Money (label che ha lanciato artisti del calibro di Drake e Nicki Minaj).

In attesa del video musicale, potete ascoltare la nuova canzone su spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono e quelle tradotte in italiano.

Pem Pem testo e traduzione Elettra Lamborghini (Download)

(Elettra Elettra Lamborghini)

Yo sè que es asi

yo sé que el no me ama

solo en la noche me llama

me invita a su casa

quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

el quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

Yo ya se pa’ ti lo que te gusta

una chica como yo a te asusta

quedate conmigo esta noche papito

no tienes ninguna que lo haces tan rico

me miras y me dices que estoy loca

ella sabe ya lo que le toca

no lo hagas despacito

yo necesito un maldito

Link sponsorizzati









Yo sé que es asi

el no me ama y lo mismo pa’ mi

me pide hacerlo en Lamborghini

me pide hacerlo en la discoteca

me pide hacerlo y le digo que sì

Yo sè que es asi

yo sé que el no me ama

solo en la noche me llama

me invita a su casa

quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

el quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

Tu ya sabes lo que a mi lo que gusta

no me digas que soy justa no no

quitame el babydol

contigo el descontrol

y no te doy un beso

tu me besas si te duele la cabeza

yo quiero un chico que

quiere eso

solo sexo

pues ninguno puede hacerlo

con la princesa

y yo yo no lo sé

las otras son celosas y no sé porqué

y tu me regalas la chanel

pero [?] hacer

Shhh

ahi no grites que nos escuchan

ah

desperté a los vecinos

Yo sè que es asi

yo sé que el no me ama

solo en la noche me llama

me invita a su casa

quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

el quiere hacer pemperepem pem pem pemperepem pem pem

pem pem pemperepem pem pem

pemperepem pem pem pemperepem pem pem

la fiesta se acabò





Traduzione

(Elettra Elettra Lamborghini)

So che è così

so che non mi ama

solo di notte mi chiama

mi invita a casa sua

vuole fumare marijuana

lui vuole portarmi a letto

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

So già cosa ti piace

una ragazza come me ti terrorizza

tesoro resta con me stanotte

non hai nessuna che lo fa così bene

mi guardi e dici che sono matta

sa già cosa le spetta

non farlo lentamente

mi serve un tipo tosto

So che è così

lui non mi ama e la stessa cosa vale per me

mi chiede di farlo dentro la Lamborghini

mi chiede di farlo in discoteca

mi chiede di farlo e gli dico di si

So che è così

so che non mi ama

solo di notte mi chiama

mi invita a casa sua

vuole fumare marijuana

lui vuole portarmi a letto

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

Sai già cosa mi piace

non dirmi che sono quella giusta nono

toglimi i vestiti

con te perdo il controllo

e non ti do un bacio

mi baci se hai mal di testa

Voglio un ragazzo che

voglia questo

solo sesso

perché nessuno può farlo

con la principessa

e io non so

le altre sono gelose e non so perché

e tu mi regali chanel

ma [?] fallo

Shhh

non gridare che ci ascoltano

ah

abbiamo svegliato i vicini

So che è così

so che non mi ama

solo di notte mi chiama

mi invita a casa sua

vuole fumare marijuana

lui vuole portarmi a letto

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

vuole fare pemperepem pem pem pemperepem pem pem

pem pem pemperepem pem pem

pemperepem pem pem pemperepem pem pem

la festa è finita

Powered by NuoveCanzoni.com









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi