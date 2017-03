Gli Elbow e il singolo Magnificent (She Says): video ufficiale, testo e traduzione

Magnificent (She Says) è il primo singolo estratto da Little Fictions, settimo studio album degli Elbow, prodotto dal chitarrista del gruppo Mark Potter e rilasciato il 2 febbraio 2017, debuttando al primo posto in Olanda, Irlanda, Scozia, nuova Zelanda ed UK Albums (OCC – Official Charts Company).

A proposito di come suona il nuovo album (potete interamente ascoltarlo su Spotify), Guy Garvey ha dichiarato a NME (magazine inglese), che il disco è davvero molto tosto e pesante e che “i temi trattati sono i soliti, grandi argomenti come la preoccupazione per ciò che accadrà nel mondo e l’amore, guardando avanti e indietro su tutte le cose“.

E’ pura poesia la nuova canzone della rock band inglese capitanata da Guy Garvey, un bel pezzo che infonde pace all’animo, che trasmette un qualcosa di positivo che non riesco a descrivere con semplici parole. Ma giudicate voi ascoltando il brano, che a breve avrà una certa visibilità, in quanto verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 17 marzo 2017.

Magnificent è accompagnato dal video ufficiale dalle magiche atmosfere, che potete gustarvi direttamente nel canale Youtube degli Elbow cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate invece la mia traduzione in italiano ed il testo in inglese che compone la canzone.

Magnificent – Elbow – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

È qui che, è qui che la bottiglia punta (o “cade”)

Dove tutti i più grandi interrogativi si incontrano (o “vengono soddisfatti”)

Con piedini rimasti nella sabbia

È qui che gli echi si gonfiano sul nulla con la marea

E dove un minuscolo paio di mani

Trova un pezzo di vetro logorato (o “indossato”) dal mare

E lo stabilisce nella sua mente (di lei) come se fosse uno zaffiro

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello]

E nello stesso posto (lei) si alza

Tendendo entrambe le braccia a tutto il mondo

Quel mondo che neanche si immagina

Quanto abbia bisogno di questa bambina

[Ritornello]

Sarà tutto magnifico, lei dice che

Tutto sara’ magnifico

[Verso 2]

E’ qui dove tutto ebbe inizio

Per accendere le sigarette di tua madre

E ho toccato la sua (di lei) mano

E il mio cuore, si scongelava in uno sguardo

Non era fatto per battere in quel modo

Improvvisamente capisco che

[Pre-Ritornello]

Lì sulla sabbia

Lei abbraccia tutto il mondo

Quel mondo che neanche si immagina

Quanto abbia bisogno di questa bambina

[Ritornello]

Sarà tutto magnifico, lei dice che

Tutto sara’ magnifico

Sarà tutto magnifico, dice che

Tutto sara’ magnifico

[Conclusione]

Gli echi rallentano, la bottiglia cade

Gli echi rallentano, e lei si alza

Elbow – Magnificent (She Says) testo

[Verse 1]

This is where, this is where the bottle lands

Where all the biggest questions meet

With little feet stood in the sand

This is where the echoes swell to nothing on the tide

And where a tiny pair of hands

Finds a sea-worn piece of glass

And sets it as a sapphire in her mind

[Pre-Chorus]

And there she stands

Throwing both her arms around the world

The world that doesn’t even know

How much it needs this little girl

[Chorus]

It’s all gonna be magnificent, she says

It’s all gonna be magnificent

[Verse 2]

This is where it all began

To light your mother’s cigarette

And I got to touch her hand

And my heart, there defrosting in a gaze

Wasn’t built to beat that way

Suddenly I understand

[Pre-Chorus]

There on the sand

Throwing both her arms around the world

The world that doesn’t even know

How much it needs this little girl

[Chorus]

It’s all gonna be magnificent, she says

It’s all gonna be magnificent

It’s all gonna be magnificent, she says

It’s all gonna be magnificent

[Outro]

The echoes slow, the bottle lands

The echoes slow, and there she stands

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi