Amici 17 – Einar Ortiz e il singolo “Non C’è”: video e testo della canzone

Il giovane e talentuoso Einar Ortiz, è attualmente allievo nella celebre scuola di Amici, la trasmissione condotta da Maria De Filippi giunta ormai alla diciassettesima edizione.

Il cantante è nato a Cuba ma vive in provincia di Brescia (dove si è trasferito quando aveva 9 anni) insieme alla madre, alle due sorelle ed al compagno della madre. Prima dell’esperienza al talent show, lavorava come operaio in una fabbrica che produce filo diamantato per tagliare il marmo.









I suoi cantanti di riferimento sono Marco Mengoni, John Legend,Justin Bieber, Shawn Mendes e Bruno Mars e ultimamente sta iniziando a scrivere nuove canzoni, incentrate sui sentimenti che prova nella vita quotidiana.

Non C’è è il suo brano inedito cantato nel corso della trasmissione, un bel pezzo che dal 12 gennaio 2018 è disponibile su iTunes.

Non è un caso che il brano in oggetto stazioni nei quartieri alti della classifica iTunes. I motivi sono due: la canzone è molto gradevole e la popolarità di questo ragazzo è in costante crescita.

“Non c’è” su Radio 105 – Einar, per la prima volta, ascolta il suo inedito trasmesso in radio.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete al video della sua esibizione del 2 gennaio, nella versione uncut (non tagliata) del brano. Qui il video relativo alla performance del 2 dicembre 2017.

Testo Non C’è – Einar (Download)

Controllo nella stanza ma non c’è

quella tua coperta e l’odore di te

apro la finestra e vedo che

tutta quella luce più non c’è.

E ricordo la scuola, le scarpe di moda

tu che mi baci vestita di rosa

un sorriso d’incanto, le labbra d’argento

tu che mi baci e danzi nel vento.

Na-na-nai-na-na

non c’è

na-na-nai-na-na

non c’è.

Ora cosa c’è di te

una fotografia è ricordo dentro me

ma io corro nel vento

sfido il mio tempo

e le mie note non muoiono dentro

ora c’è luce, ritrovo me stesso

e la mia vita riparte da adesso.

Na-na-nai-na-na

non c’è

na-na-nai-na-na

non c’è.

Parlo di te ancora

basta solo una parola

sorrido, ti guardo, mi vedi

voglia di baciarti ancora

parlami di te adesso

ora che sei qui da sola

sorridi, mi guardi, ti vedo

ricominciamo ancora.

Na-na-nai-na-na

non c’è

na-na-nai-na-na

non c’è.

na-na-nai-na-na

na-na-nai-na-na.













