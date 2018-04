Ed Sheeran – Happier: traduzione testo e significato del nuovo singolo

Il re Mida del pop Ed Sheeran continua a promuovere l’ultima fatica discografica ÷ con il nuovo singolo Happier, quinti estratto dal fortunato multiplatino disco, più venduto del 2017 nella penisola.

Dopo “Castle on the Hill”, “Shape of You”, “Galway Girl” e “Perfect”, è il momento di questa bella canzone, scritta dallo stesso Ed Sheeran con la collaborazione di Ryan Tedder e Benjamin Levin, con produzione di Benny Blanco.

Prossimamente verrà rilasciato il video ufficiale nel quale il cantautore britannico sarà raffigurato da un pupazzo, come già avvenuto in Sing (2013).

Happier: testo, traduzione e significato

*[Verse 1]

Walking down 29th and park

I saw you in another’s arm

Only a month we’ve been apart

You look happier

Saw you walk inside a bar

He said something to make you laugh

I saw that both your smiles were twice as wide as ours

Yeah, you look happier, you do

*[Strofa 1]

Camminando per il 29th e Park

Ti ho vista tra le braccia di un altro

E’ solo da un mese che siamo separati

Sembri più felice

Ti ho vista entrare in un bar

Lui ha detto qualcosa per farti ridere

Ho visto che i vostri sorrisi erano due volte più larghi dei nostri

Yeah, sembri più felice, è così

* Nella prima riga, Sheeran fa riferimento a 29th Street e Park Avenue, un incrocio a New York City nel quale si trova a passeggiare, vedendo casualmente la sua ex. Nella restante strofa riflette sulla sua prima fidanzata, che ha ispirato molti brani dell’album +. Questa relazione risale a diversi anni fa e lei adesso sta con un altro.

**[Pre-Chrous]

Ain’t nobody hurt you like I hurt you

But ain’t nobody love you like I do

Promise that I will not take it personal, baby

If you’re moving on with someone new

**[Pre-Ritornello]

Nessuno ti ha ferita come ho fatto io

Ma nessuno ti ha amata come me

Prometto che non ne farò una questione personale, piccola

Se andrai avanti con un’altra persona

**In queste righe c’è poco da spiegare: lui deve averla ferita come mai nessuno, ma allo stesso tempo nessuno può provare ciò che egli prova per questa ragazza.





***[Chorus]

‘Cause baby you look happier, you do

My friends told me one day I’ll feel it too

And until then I’ll smile to hide the truth

But I know I was happier with you

***[Ritornello]

Perché baby sembri più felice, è così

I miei amici mi hanno detto che un giorno lo sarò anch’io

E fino ad allora sorriderò per nascondere la verità

Ma so che ero più felice con te

***Sheeran ammette che il loro rapporto non è paragonabile alla nuova love story dell’ex ragazza: lei non era felice con il cantante anche se Sheeran non può di certo dire la stessa cosa.

****[Verse 2]

Sat in the corner of the room

Everything’s reminding me of you

Nursing an empty bottle and telling myself:

“You’re happier, aren’t you?”

****[Strofa 2]

Seduto in un angolo della stanza

Ogni cosa mi ricorda te

Cerco di bere da una bottiglia vuota e dico a me stesso

“Sei più felice, non è così?”





****Ed continua a mostrare il suo lato altruistico e disinteressato: lui vuole il meglio per lei, ovvero che lei stia insieme a qualcun altro, se questo la rende più felice, anche se a spese sue, che senza di lei è tutt’altro che felice. “Nursing an empty bottle” è un modo strano di dire che, anche se la bottiglia è vuota, lui continua a cercare di bere: mentre sta pensando alla ragazza egli beve non so cosa (una birra?), finché la birra non finisce, ma è così immerso nei suoi pensieri che nemmeno se ne accorge.

[Pre-Chorus 2]

Oh, ain’t nobody hurt you like I hurt you

But ain’t nobody need you like I do

I know that there’s others that deserve you

But my darling, I am still in love with you

[Pre-Ritornello 2]

Oh, nessuno ti ha ferita come ho fatto io

Ma nessuno ha bisogno di te come me

So che ci sono altri che ti meritano

Ma tesoro mio, continuo ad essere innamorato di te

[Chorus 2]

But I guess you look happier, you do

My friends told me one day I’ll feel it too

I could try to smile to hide the truth

But I know I was happier with you

[Ritornello 2]

Ma immagino tu sia più felice, è così

I miei amici mi hanno detto che un giorno lo sarò anch’io

Potrei provare a sorridere per nascondere la verità

Ma so di essere stato più felice con te

[Outro]

‘Cause baby you look happier, you do

I knew one day you’d fall for someone new

But if he breaks your heart like lovers do

Just know that I’ll be waiting here for you

[Conclusione]

Perché baby sembri più felice, è così

Sapevo che un giorno ti saresti innamorata di un’altra persona

Ma se lui ti spezzerà il cuore, cosa che potrebbe succedere

Sappi solo che sarò qui ad aspettarti