Echosmith: guarda il video del nuovo singolo Goodbye (+ testo e traduzione)

A quasi 4 anni di distanza dal disco d’esordio Talking Dreams, gli Echosmith sono tornati con il nuovo singolo che si intitola Goodbye, pubblicato il 14 luglio 2017 come primo estratto dal futuro secondo album in studio che dovrebbe intitolarsi “Inside a Dream” e che dovrebbe vedere la luce a fine settembre.

La band indie pop americana composta da Sydney Sierota, Noah Sierota e Graham Sierota, torna alla ribalta con questa nuova canzone, coscritta con la collaborazione Kipp Williams, Bobbie Allen, Dan Muckala e di Jeffery David; quest’ultimo ha anche curato la produzione.

Era dal 2015 che il gruppo statunitense non rilasciava materiale inedito e questo Goodbye, è il primo brano inciso senza il chitarrista Jamie Sierota, che ha da tempo lasciato la band per prendersi cura della famiglia.

Per quel che concerne il significato, sinteticamente, nell’inedito Sydney dice di essere stata ferita da una persona (non meglio specificata), che gli ha spezzato il cuore e che le ha fatto smettere di sognare.

Il video ufficiale è stato diretto da Gus Black ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Echosmith – Goodbye traduzione (Download)

[Strofa 1]

Cerchi di di impedire che l’ustione diventi cicatrice

Quel che è rimasto di sono solamente parti rotte

Hai preso la parte bella e l’hai colorata di nero

La mia unica rivendicazione è un cuore spezzato

[Ritornello]

Quando finalmente ritroverai te stesso

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto

Quando finalmente ritroverai te stesso

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto

“Addio”

“Addio”

[Strofa 2]

Guidi aeroplani di carta

Non riesco a vedere il filo

Insabbi il veleno, con la poesia

Hai scambiato le rose e mi hai lasciato scuse

La mia unica rivendicazione è un sogno infranto

[Ritornello]

Quando finalmente ritroverai te stesso

Digli che ho detto, digli che ho detto

Quando finalmente ritroverai te stesso

Digli che ho detto, digli che ho detto

“Addio”

“Addio”

“Addio”

“Addio”

[Ponte]

Ooh-oh-ooh

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto, ooh-oh-ooh

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto, ooh-oh-ooh

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto, ooh-oh-ooh

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto

[Ritornello]

Quando finalmente ritroverai te stesso (ritroverai te stesso)

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto

Quando finalmente ritroverai te stesso

Digli che gli ho detto, digli che gli ho detto

“Addio”

“Addio”

“Addio”

“Addio”

“Addio”

Goodbye – Echosmith – Testo (Lyric video)

[Verse 1]

Try not to let the burn become a scar

What’s left of me is only broken parts

You take the pretty and color it dark

My only grievance is a broken heart

[Chorus]

When you finally find yourself

Tell him I said, tell him I said

When you finally find yourself

Tell him I said, tell him I said

“Goodbye”

“Goodbye”

[Verse 2]

You ride paper airplanes

Can’t see the string

You cover up the poison, with poetry

You traded roses and left me sorry

My only grievance is a broken dream

[Chorus]

When you finally find yourself

Tell him I said, tell him I said

When you finally find yourself

Tell him I said, tell him I said

“Goodbye”

“Goodbye”

“Goodbye”

“Goodbye”

[Bridge]

Ooh-oh-ooh

Tell him I said, tell him I said, ooh-oh-ooh

Tell him I said, tell him I said, ooh-oh-ooh

Tell him I said, tell him I said, ooh-oh-ooh

Tell him I said, tell him I said

[Chorus]

When you finally find yourself (find yourself)

Tell him I said, tell him I said

When you finally find yourself

Tell him I said, tell him I said

“Goodbye”

“Goodbye”

“Goodbye”

“Goodbye”

“Goodbye”

















