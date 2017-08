Echosmith: guarda il video del nuovo singolo Future Me (testo e traduzione)

Nel secondo album in studio degli Echosmith battezzato Inside A Dream, la cui uscita sembra essere programmata per fine settembre, ci sarà anche Future Me, pubblicato il 18 agosto come secondo singolo estratto.

Dopo la deludente Goodbye, la band indie pop torna a rilanciare la seconda era discografica con questa canzone, scritta da Dan Muckala, Thomas Kipp Williams, Breanna Kennedy, Jeffery David, Noah Sierota, Graham Sierota & Sydney Sierota, con produzione di Dan Muckala & Jeffery David.

Si tratta di un brano che dal punto di vista del testo, incita l’ascoltatore a sforzarsi di migliorare di se stesso.

Il solare video ufficiale è accessibile cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano.

Future Me traduzione – Echosmith (Download)

[Strofa 1]

La futura me non l’ho incontrata

Ci sono cose che potresti rimpiangere

Come quella di rinunciare all’amore troppo precocemente

Inseguendo le ombre del tuo passato

La futura me non l’ho incontrata

[Pre-Ritornello]

Ci sarà un po’ di sofferenza

È bello provare qualcosa

[Ritornello]

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

[Post-Ritornello]

Proprio adesso

Proprio adesso

[Strofa 2]

Loro non ti conoscono come me

Loro non sanno quel che hai passato

Sono mani alzate nere e blu

Che non ti lasceranno mai andare

Loro non ti conoscono come me

[Pre-Ritornello]

Ci sarà un po’ di sofferenza

È bello provare qualcosa

[Ritornello]

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

[Post-Ritornello]

Proprio adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

[Breakdown]

Sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

[Ritornello]

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

Adesso sono già chi vorrei essere in futuro

Chi vorrei essere in futuro è ciò che sono

[Post-Ritornello/Conclusione]

Proprio adesso

Cosa aspetti?

Proprio adesso

Cosa aspetti?

Proprio adesso

Cosa aspetti?

Proprio adesso

Cosa aspetti?

Proprio adesso

Echosmith – Future Me testo

[Verse 1]

The future me I haven’t met

There’s some things you might regret

Like giving up on love too fast

Chasing shadows from your past

Future me I haven’t met

[Pre-Chorus]

There’s gonna be some pain

It’s good to feel something

[Chorus]

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

[Post-Chorus]

Right now

Right now

[Verse 2]

They don’t know you like I do

They don’t know what you’ve been through

They’re hands up black and blue

For never letting go of you

They don’t know you like I do

[Pre-Chorus]

There’s gonna be some pain

It’s good to feel something

[Chorus]

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

[Post-Chorus]

Right now

Right now

Right now

[Breakdown]

I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow

[Chorus]

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I’m already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

[Post-Chorus/Outro]

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

















