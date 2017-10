Jain e il nuovo singolo Dynabeat: video ufficiale e traduzione del testo

Si intitola Dynabeat il nuovo singolo della cantautrice francese Jain, estratto dalla deluxe edition dell’album Zanaka, disco d’esordio certificato tre volte Platino in Francia, mentre nel resto del globo sono state vendute oltre mezzo milione di copie.

Dopo i successi di "Come" (doppio platino in Italia) e "Makeba", la cantante di origine malgascia torna alla ribalta con questa simpatica canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 6 ottobre.





Questo brano dance, è stato scritto dalla stessa Jain e prodotto da Yodelice e da luglio è accompagnato dal coloratissimo video ufficiale che, come avvenuto per le due precedenti citate hit, vede ancora una volta Greg & Lio alla regia.

Niente male anche il filmato che è possibile visionare nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Jain – Dynabeat traduzione (Download)

[Introduzione]

Pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa

[Ritornello]

Ritmo di dinamite, è meglio godersela (o “” è meglio se resti in sintonia)

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

Dynabeat, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

[Strofa 1]

Tick tack ritmo, cerca di dare il ritmo

La musica è il mio modo per far funzionare tutto

Tick ​​ritmo ritmo, cerca di dare il ritmo

E la musica è il mio modo per far funzionare tutto

Non riesco a fermare gli orologi

Ma posso trasformarli in ritmo

Siamo comandati (o “guidati”) dal ritmo

E il ritmo dei cuori scorre

Come nei vostri geni

Sentite la necessità di muovervi

[Ritornello]

Ritmo di dinamite, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

Dynabeat, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

[Strofa 2]

Tutti per uno e uno per tutti

Solleviamo le mani per scacciare via l’alba

Tutti per uno e uno per tutti

Solleviamo le mani per scacciare via l’alba

E quando arriverà nuovecanzoni.com la notte

I nostri demoni voleranno

Che vi piaccia o no

Ma non avete altra scelta

Dovete capire

Che viviamo tutti in un ritmo

[Ritornello]

Ritmo di dinamite, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

Dynabeat, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

Ritmo di dinamite, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

Dynabeat, è meglio godersela

Dynabeat tutta la notte

Dynabeat, meglio che continui a ballare

Ballare, tutta la notte

[Conclusione]

Dynabeat tutta la notte

Ballare, tutta la notte

Dynabeat tutta la notte

Ballare, tutta la notte

Dynabeat tutta la notte

Ballare, tutta la notte

Dynabeat tutta la notte

Ballare, tutta la notte

Dynabeat testo

[Intro]

Pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa

[Chorus]

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

[Verse 1]

Tick tack time, tries to give the tempo

Music is my way to make it all go

Tick time time, tries to give the tempo

And music is my way to make it all go

I can’t stop the clocks

But I can make a rhythm out of it

We are lead by the rhythm

And the hearts beat flow

Like it’s in your genes

You feel the need to move

[Chorus]

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

[Verse 2]

All for one and one for all

We raise our hands to push away the dawn

All for one and one for all

We raise our hands to push away the dawn

And when comes the night

Our demons will fly

Love it or hate it

But you have no other choices

You have to realise

That we are all living on a beat

[Chorus]

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

Dynabeat, you better keep it grooving

Dynabeat all the night

Dynabeat, you better keep on dancing

Dancing, now all the night

[Outro]

Dynabeat all the night

Dancing, now all the night

Dynabeat all the night

Dancing, now all the night

Dynabeat all the night

Dancing, now all the night

Dynabeat all the night

Dancing, now all the night

















