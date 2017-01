DVBBS: guarda il video del brano Ur On My Mind (con testo e traduzione)

Ur On My Mind è un singolo dei DVBBS pubblicato il 26 agosto 2016 e successivamente incluso nell’EP Beautiful Disaster, rilasciato lo scorso 2 dicembre (qui la tracklist – su Youtube l’audio delle sei canzoni).

Il duo canadese di musica elettronica nato nel 2012 e formato dai fratelli Alexandre van den Hoef e Christopher van den Hoef, ha sfornato quest’orecchiabile canzone, che i loro fans di certo conosceranno da un po’ di tempo.





Il brano è accompagnato dal videoclip disponibile dal 28 settembre scorso, un bel filmato che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

DVBBS – Ur On My Mind traduzione (Digital Download)

Ho venduto l’anima per fare un viaggio con te

Ma tu controlli tutte le cose che faccio

A volte cedo alla tua impressione di amare

Ma tu controlli tutto quel che faccio

Sento le voci, mi senti chiamare

Sei nella mia mente, sei nella mia mente

Sento le voci, mi senti chiamare

Sei nella mia mente, sei nella mia mente

Ho venduto l’anima per fare un viaggio con te (te x4)

[Drop]

Ho venduto l’anima per fare un viaggio con te

Ho venduto l’anima per fare un viaggio con te

Ma tu controlli tutte le cose che faccio

A volte cedo alla tua impressione di amare

Ma tu controlli tutto quel che faccio

Sento le voci, mi senti chiamare

Sei nella mia mente, sei nella mia mente

Sento le voci, mi senti chiamare

Sei nella mia mente, sei nella mia mente

(Sei nella mia mente x6)

Ho venduto l’anima per fare un viaggio con te (te x4)

Ur On My Mind – DVBBS – Testo

I sold my soul for a trip with you

But you control all the things I do

I give in to your impression to love sometimes

But you control all the things I do

I hear the voices, you hear me calling

You’re on my mind, you’re on my mind

I hear the voices, you hear me calling

You’re on my mind, you’re on my mind

I sold my soul for a trip with you (you x4)

[Drop]

I sold my soul for a trip with you

I sold my soul for a trip with you

But you control all the things I do

I give in to your impression to love sometimes

But you control all the things I do

I hear the voices, you hear me calling

You’re on my mind, you’re on my mind

I hear the voices, you hear me calling

You’re on my mind, you’re on my mind

(You’re on my mind x6)

I sold my soul for a trip with you (you x4)

I sold my soul for a trip with you

















