DVBBS & CMC$ – Not Going Home feat. Gia Koka: video, testo e traduzione + Adam Smith Remix

Come molti di voi ormai sapranno, i DVBBS, duo canadese di musica elettronica composto dai fratelli Alexandre e Christopher van den Hoef, lo scorso 24 febbraio hanno rilasciato in digitale il secondo EP in carriera battezzato Beautiful Disaster (audio su Spotify).

Dal mini progetto è estratta Not Going Home, orecchiabile canzone prodotta con la collaborazione del collega CMC$ (acronimo di See Me Counting Stacks) ed interpretata dall’emergente Gia Koka, che devo ammettere, ha proprio una bella voce.

Ad oggi il brano ha ottenuto quasi 48 milioni di streams su Spotify: è questo il biglietto da visita di questo pezzo, dal 31 gennaio 2017 disponibile anche nella versione Adam Smith Remix (guarda il video).

Dal 14 marzo è disponibile il video ufficiale che vede protagonista la cantante, un filmato a cui potete accedere cliccando sull’immagine in basso.

Di seguito trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono Not Going Home.

Not Going Home – DVBBS – Traduzione (Download – Adam Smith Remix)

[Verso 1]

Non mi sono persa nei tuoi occhi?

Sempre sul tuo fuoco

Dimmi dove stai andando

Dimmi dove vai stasera

Vado in tutti laserlights quando sei al mio fianco

Tutto quello che faccio ora

Dimmi se sei fuori stasera

[Ritornello]

Oh sto ballando

Per conto mio, da sola

Finché mi guardi

Non mi sento sola

Questa musica

Va avanti, va avanti

Ma finché mi guardi

Non torno a casa

Oh sto ballando

Per conto mio, da sola

Finché mi guardi

Non mi sento sola

Questa musica

Va avanti, va avanti

Ma finché mi guardi

Non torno a casa

Non torno a casa

Non torno a casa

[Verse 2]

Siamo ancora svegli a quest’ora

Nel profondo della notte

Anche quando si spengono le luci

Dimmi se stai guardando fuori

Vado in tutti i laserlights se mi sei accanto

Tutto quello che faccio

Dimmi se sei fuori stasera

[Pre-Ritornello]

Lo sai che sono in volo (o “su di giri”), come una lucciola solitaria

So che Oh, stai andando da qualche parte

No, non lasciarmi qui

[Ritornello]

Oh sto ballando

Per conto mio, da sola

Finché mi guardi

Non mi sento sola

Questa musica

Va avanti, va avanti

Ma finché mi guardi

Non torno a casa

Oh sto ballando

Per conto mio, da sola

Finché mi guardi

Non mi sento sola

Questa musica

Va avanti, va avanti

Ma finché mi guardi

Non torno a casa

Non torno a casa

Non torno a casa

[Conclusione]

Oh sto ballando

Per conto mio, da sola

Finché mi guardi

Non mi sento sola

(Non torno a casa)

Questa musica

Va avanti, va avanti

Ma finché mi guardi

Non torno a casa

DVBBS & CMC$ feat. Gia Koka – Not Going Home testo

[Verse 1]

Ain’t I lost to your eyes?

Ever to your fire

Tell me where you’re going

Tell me where you’re out tonight

I go all laserlights when you’re by my side

Everything I do now

Tell me if you’re out tonight

[Chorus]

Oh I’ve been dancin’

On my own, on my own

As long as you’re looking

I don’t feel alone

This music just been

Goin’ on, goin’ on

But as long as you’re looking

I’m not going home

Oh I’ve been dancin’

On my own, on my own

As long as you’re looking

I don’t feel alone

This music just been

Goin’ on, goin’ on

But as long as you’re looking

I’m not going home

I’m not going home

I’m not going home

[Verse 2]

We’re still up so late out

Deep down in the night

Even with the lights down

Tell me if you’re looking out

I go all laserlights if you come around

Everything I do now

Tell me if you’re out tonight

[Pre-Chorus]

You know I’m up in the air, lonely firefly

I know oh, you’re going somewhere

Don’t, don’t leave me there

[Chorus]

Oh I’ve been dancin’

On my own, on my own

As long as you’re looking

I don’t feel alone

This music just been

Goin’ on, goin’ on

But as long as you’re looking

I’m not going home

Oh I’ve been dancin’

On my own, on my own

As long as you’re looking

I don’t feel alone

This music just been

Goin’ on, goin’ on

But as long as you’re looking

I’m not going home

I’m not going home

I’m not going home

[Outro]

Oh I’ve been dancin’

On my own, on my own

As long as you’re looking

I don’t feel alone

(i’m not going home)

This music just been

Goin’ on, goin’ on

But as long as you’re looking

I’m not going home

















