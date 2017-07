Duke Dumont ed i Gorgon City nel nuovo singolo Real Life feat. Naations: guarda il video (testo e traduzione)

I producers inglesi Kye “Foamo” Gibbon e Matt “RackNRuin” Robson-Scott, artisticamente conosciuti come Gorgon City, hanno unito le forze con il dj e produttore britannico Adam George Dymentin, in arte Duke Dumont, nel nuovo singolo battezzato Real Life ft. Naations.

Due dei nomi più importanti del panorama dance mondiale, hanno hanno dato vita a questo nuovo brano, che si candida come inno dell’estate 2017. Ascoltatelo su Spotify anche nel remix by Solardo.

Questi artisti non hanno di certo bisogno di presentazioni, basti pensare che solo Dumont, ha recentemente prodotto niente meno che il singolo di Katy Perry “Swish Swish ft. Nicki Minaj”, ma questo è stato solo uno dei numerosissimi importanti lavori affidati a Duke.

La canzone Real Life è il perfetto esempio della abilità di questi artisti nello sfornare hit pronte per i dance floor di tutto il globo.

Per accedere al video ufficiale cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Duke Dumont x Gorgon City – Real Life traduzione (Download – Solardo Remix)

[Introduzione]

Mmmm, mmmm, mmmm

Ti amo nella vita reale

[Strofa 1]

Non significa nulla

Se non sai quello che hai

Lo fai sentire come se fosse domenica

E mi tiene bloccata

E bloccata

[Pre-Ritornello]

Queste luci lampeggianti sono temporanee, non è la fine

E la luice del mattino pone fine alla finzione…

[Ritornello]

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

[Post-Ritornello]

Mmmm, mmmm, mmmm

Ti amo nella vita reale

Mmmm, mmmm, mmmm

Ti amo nella vita reale

[Strofa 2]

Non perdere il tocco

O la tua sincerità

Io e te tesoro

E’ così che andrà

[Pre-Ritornello]

Queste luci lampeggianti sono temporanee, non è la fine

E la luice del mattino pone fine alla finzione…

[Ritornello]

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

[Post-Ritornello]

Mmmm, mmmm, mmmm

Ti amo nella vita reale

Mmmm, mmmm, mmmm

Ti amo nella vita reale

[Ponte]

voglio solo amarti

Voglio solo amarti nella vita reale

voglio solo amarti

Voglio solo amarti nella vita reale

[Ritornello]

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

Voglio solo amarti nella vita reale

Amarti nella vita reale

[Conclusione]

Ti amo nella vita reale

Ti amo nella vita reale

Voglio veramente amarti

Voglio amarti davvero

Real Life testo – Duke Dumont & Gorgon City

[Intro]

Mmmm, mmmm, mmmm

Love you in real life

[Verse 1]

It means nothing

If you don’t know what you’ve got

You make it feel like Sunday

And it keeps me holding up

And up

[Pre-Chorus]

These flashing lights are temporary, it’s not the end

And the morning sun puts an end to make pretend…

[Chorus]

I only want to love you in real life

Love you in real life

I only want to love you in real life

Love you in real life

[Post-Chorus]

Mmmm, mmmm, mmmm

Love you in real life

Mmmm, mmmm, mmmm

Love you in real life

[Verse 2]

Don’t lose your touch

Or your sincerity

You and me babe

That’s how it’s gonna be

[Pre-Chorus]

These flashing lights are temporary, it’s not the end

And the morning sun puts an end to make pretend…

[Chorus]

I only want to love you in real life

Love you in real life

I only want to love you in real life

Love you in real life

[Post-Chorus]

Mmmm, mmmm, mmmm

Love you in real life

Mmmm, mmmm, mmmm

Love you in real life

[Bridge]

I just want to love you

I just want to love you in real life

I just want to love you

I just want to love you in real life

[Chorus]

I only want to love you in real life

Love you in real life

I only want to love you in real life

Love you in real life

I only want to love you in real life

Love you in real life

I only want to love you in real life

Love you in real life

[Outro]

Love you in real life

Love you in real life

I really wanna love you

I really wanna love you

















