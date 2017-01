Dua Lipa: ascolta la nuova canzone Thinking ‘Bout You + testo e traduzione

Il 6 gennaio 2017, la cantautrice britannica Dua Lipa ha rilasciato una nuova canzone battezzata Thinking ‘Bout You, come singolo promozionale del debut album “Dua Lipa”, che vedrà la luce il prossimo 10 febbraio. L’edizione standard del disco (in pre-order nel formato digitale) sarà composta da 12 brani, mentre l’edizione deluxe (in pre-order nel formato digitale) includerà 17 tracks. Nel progetto, ci saranno pezzi già conosciuti (“New Love”, “Be the One”, “Last Dance”, “Hotter than Hell” e “Blow Your Mind (Mwah)”) in quanto pubblicati nei mesi scorsi, ma i titoli delle altre canzoni sono sono ancora stati svelati. Nel web circola una tracklist non completa e non ufficiale, secondo la quale ci saranno le seguenti tracce: Genesis, Bad Together, Room For 2, Dreams, Running, Want To, No Goodbyes e Garden of Eden.

Thinking ‘Bout You è stato firmato dall’interprete con la collaborazione di Adam Argyle e Stephen “Koz” Kozmeniuk, che ha anche curato la produzione del brano, nel quale Dua Lipa dice di non riuscire a smettere di pensare a una persona.





Siete curiosi di ascoltare l’inedito. E’ possibile farlo direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Thinking ‘Bout You – Dua Lipa – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Le 3 DI MATTINA ed i miei vicini mi odiano

Musica a tutto volume scuote queste mura

Questa volta Mary Jane non mi salverà

Ho lavorato ulteriormente, sto bevendo di più

Fumo più intensamente, ma i ricordi non si fermano

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Non riesco a smettere di pensare a te

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco ad andare su di giri, non posso andare avanti, non posso farcela

Non riesco a smettere di pensarti

[Verso 2]

Come un veleno che scorre dentro di me

Mi annebbia la vista così chiaramente

La foschia non mette il mio cuore in pace

Vado a letto tardi, respiro più intensamente

Scavo più a fondo, ma i ricordi non si fermano

[Ritornello]

Non riesco a smettere di pensare a te

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco ad andare su di giri, non posso andare avanti, non posso farcela

Non riesco a smettere di pensarti

[Ponte]

(Voglio che tutti voi)

Lo diciate prima che finisca il tempo

(Voglio che tutti voi)

Lo diciate prima che sia troppo tardi

(Voglio che tutti voi)

Diciate quello che sto provando adesso

(Voglio che tutti voi)

L’attesa è folle

[Ritornello]

Non riesco a smettere di pensare a te

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco ad andare su di giri, non posso andare avanti, non posso farcela

Non riesco a smettere di pensarti

Dua Lipa – Thinking ‘Bout You testo

[Verse 1]

3 A.M. and my neighbors hate me

Music blasting, shaking these walls

This time Mary Jane won’t save me

I’ve been working later, I’ve been drinking stronger

I’ve been smoking deeper but the memories won’t stop

[Chorus]

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t get high, I can’t get by, I can’t get through

I can’t stop thinking ‘bout you

[Verse 2]

Like poison coursing through me

So clear my vision is blurred

The haze won’t put my mind at ease

I’ve been sleeping later, I’ve been breathing stronger

I’ve been digging deeper but the memories won’t stop

[Chorus]

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t get high, I can’t get by, I can’t get through

I can’t stop thinking ‘bout you

[Bridge]

(I want you all)

Say it before you run out of time

(I want you all)

Say it before it’s too late

(I want you all)

Say what I am feeling now

(I want you all)

Waiting is insane

[Chorus]

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t stop thinking ‘bout you

I can’t get high, I can’t get by, I can’t get through

I can’t stop thinking ‘bout you

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi