Dua Lipa & Miguel nel nuovo singolo Lost In Your Light: video ufficiale, testo e traduzione

Come ormai molti di voi sapranno, il prossimo 2 giugno vedrà la luce il disco d’esordio della cantautrice britannica Dua Lipa, che si intitola proprio Dua Lipa. L’album è disponibile nel classico CD, nel CD Deluxe, in vinile, download digitale standard e deluxe. La versione standard includerà 12 canzoni mentre quella deluxe ulteriori 5 tracks.

I singoli al momento estratti sono: “New Love”, “Be the One” (platino nella penisola), “Last Dance”, “Hotter than Hell” e “Blow Your Mind (Mwah)” (pubblicati lo scorso anno) e la track in oggetto “Lost in Your Light” in duetto con l’attore, cantautore e producer statunitense Miguel Jontel Pimentel, meglio conosciuto semplicemente come Miguel.





Lost In Your Light è l’unica canzone dell’atteso progetto a proporre un featuring e viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 2 giugno 2017.

Si tratta di un’orecchiabile pezzo scritto dagli interpreti con la collaborazione di Rick Nowels, che ha anche curato la produzione.

Forte dei successi di Be The One, Hotter Than Hell e Blow Your Mind, entrati nella TOP15 inglese, e delle fortunate collaborazioni con Sean Paul e Martin Garrix (non incluse nel disco), che in Italia sono state certificate Platino, la cantante londinese classe 1995 ci propone questa bella track, che racconta l’amore di due persone molto coinvolte dal loro sentimento.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Lost In Your Light – Dua Lipa – Traduzione (Download)

[Verso 1: Dua Lipa]

Ancora ed ancora

Spaventose ondate di sentimenti

Galleggianti, senza peso, sono pronta

La mia volontà (o “voglia”) continua a piegarsi ed a rompersi, tesoro

[Pre-Ritornello 1: Dua Lipa]

Stringimi, fidati di me

Fammi viaggiare nel tuo amore tutta la notte, piccolo

Stringimi, toccami

Voglio morire nel tuo amore tutta la notte, piccolo

[Ritornello: Dua Lipa]

Persa nella tua luce, baby

Voglio restare qui tutta la notte, baby

Perdiamoci nella luce, baby

Voglio rimanere qui tutta la notte, baby

[Verso 2: Miguel]

Oh, ora tutto è vivido, vivido

Tentazione di tortura con piacere

Sono sconsiderato (o “irresponsabile”), intrappolato, sospeso

Tu vuoi tutto, non butti via nulla, donna

[Pre-Ritornello 2: entrambi & Miguel]

Stringimi, fidati di me

Sai che mi puoi nasconderti tra le braccia tutta la notte

Stringimi, fidati di me

Farò un giro nel tuo amore tutta la notte

sono

[Chorus: entrambi & Miguel]

Perso nella tua luce, baby (Ok)

Voglio restare qui tutta la notte, baby (Ok)

Perdiamoci nella luce, baby (Ok)

Voglio rimanere qui tutta la notte, baby

(Tutta la notte, ok)

[Ponte: entrambi & Miguel]

Mezzanotte, i tuoi occhi

Vino amaro (o “acido-aspro”), conversazioni

Io e te, un po’ di soldi, piccola

Non ho bisogno di uno stipendio (non ho bisogno di uno stipendio)

Un solo assaggio e ne sono dipendente

Non ridere, so che lo vuoi

Sono dipendente dalla tua luce

[Coro: Dua Lipa & Miguel & entrambi]

Perso nella tua luce, baby

Voglio restare qui tutta la notte, baby

(Tutta la notte, tesoro)

Perdiamoci nella luce, baby (tutta la notte)

Voglio rimanere qui tutta la notte, baby

(Tutta la notte, tutta la notte)

Perdiamoci nella luce, baby

Dua Lipa – Lost In Your Light testo

[Verse 1: Dua Lipa]

Over and over

Waves of frightening feelings

Floating, weightless, I’m willing

My will keeps bending and breaking, honey

[Pre-Chorus 1: Dua Lipa]

Hold me, trust me

Let me ride in your love all night, babe

Hold me, touch me

I wanna die in your love all night, babe

[Chorus: Dua Lipa]

Lost in your light, baby

I wanna stay right here all night, baby

Let’s get lost in the light, baby

I wanna stay right here all night, baby

[Verse 2: Miguel]

Oh, now everything’s vivid, vivid

Torture tempted with pleasure

I’m reckless, tangled, suspended

You want it all, nothing’s wasted, woman

[Pre-Chorus 2: Both & Miguel]

Hold me, trust me

You know you can hide in my arms all night now

Hold me, trust me

I’m gonna ride in your love all night

I’m

[Chorus: Both & Miguel]

Lost in your light, baby (Alright)

I wanna stay right here all night, baby (Alright)

Let’s get lost in the light, baby (Alright)

I wanna stay right here all night, baby

(All night, alright)

[Bridge: Both & Miguel]

Midnight, your eyes

Bitter wine, conversations

You and me, some money, babe

I don’t need a paycheck (Don’t need a paycheck)

One taste and I’m hooked on it

Don’t laugh, I know you want it

I’m addicted to your light

[Chorus: Dua Lipa & Miguel & Both]

Lost in your light, baby

I wanna stay right here all night, baby

(All night, darling)

Let’s get lost in the light, baby (All night)

I wanna stay right here all night, baby

(All night, all night)

Let’s get lost in the light, baby

















