Dua Lipa – IDGAF: video ufficiale, testo e traduzione

IDGAF è il settimo singolo estratto dall’album d’esordio di Dua Lipa, pubblicato lo scorso giugno.

In rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 19 gennaio, il brano è stato scritto e composto dalla cantautrice britannica con la collaborazione di Larzz Principato, MNEK, Whiskey Waters, Skyler Stonestreet e Lawrence Principato.









La canzone dell’artista femminile più ascoltata su SPOTIFY UK nel 2017, è stata certificata Argento nel Regno Unito.

Per quel che concerne il significato, che potete approfondire scorrendo la pagina, in IDGAF (acronimo di “I don’t give a f*ck”) si parla di una vecchia relazione affettiva, della quale la cantante non ne vuole proprio più sapere.

Il Video

Il visualizzatissimo video ufficiale è stato diretto da Henry Scholfield e vede la direzione artistica di Stromae.

Girato nell’arco di 22 ore, il filmato vede la cantante vestita (abiti firmati da Patrizia Pepe) di blu affrontare se stessa in abiti rossi. Vi sono inoltre un gruppo di ballerine che, indossando dei completi simili, svolgono una coreografia sincronizzata.

I colori indicano la parte più forte e quella più debole di una determinata persona, due lati differenti dello stato emotivo, che lottano e finiscono per realizzare che l’amore per se stessi è ciò che aiuta a superare le negatività che si presentano nella vita, come affermato dal regista, il cui intento era quello di “rappresentare il significato di autoaffermazione del brano, andando oltre l’interpretazione al livello di rottura di una relazione”.

Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale accedete al testo tradotto in italiano.

IDGAF traduzione – Dua Lipa (Download)

[Strofa 1]*

Mi chiami amichevolmente

Per dirmi quanto ti manco

È buffo, immagino tu abbia sentito le mie canzoni

Beh, ho troppi impegni per dar conto a te

Trovati una ragazza che abbia voglia di darti retta

Perché se credi che io sia nata ieri ti sbagli di grosso.

[Pre-Ritornello]**

Quindi per me non esiti più

Non ho bisogno del tuo amore

Perché ho già pianto abbastanza

Ho finito

Ho voltato pagina da quando ci siamo detti addio

Ti ho tagliato fuori dalla mia vita

Non ho bisogno del tuo amore

Quindi fare tutti i tentativi che vuoi

Il tuo tempo è scaduto, ti dirò perché

[Ritornello]

Dici che ti spiace, ma ormai è troppo tardi

Quindi risparmiatela, sparisci, stai zitto

Perché se credi che adesso mi importi di te

Beh, ragazzo, di te non me ne frega nulla

[Strofa 2]

Mi ricordo quel fine settimana

Quando il mio migliore amico ti ha beccato furtivamente

Hai dato tutta la colpa all’alcol

Perciò ho preso la mia decisione

Perché chi semina vento raccoglie tempesta

Fai la vittima e cambi la tua posizione

Ne ho abbastanza, ho chiuso con te

[Pre-Ritornello]

Quindi per me non esiti più

Non ho bisogno del tuo amore

Perché ho già pianto abbastanza

Ho finito

Ho voltato pagina da quando ci siamo detti addio

Ti ho tagliato fuori dalla mia vita

Non ho bisogno del tuo amore

Quindi fare tutti i tentativi che vuoi

Il tuo tempo è scaduto, ti dirò perché

[Ritornello]

Dici che ti spiace, ma ormai è troppo tardi

Quindi risparmiatela, sparisci, stai zitto

Perché se credi che adesso mi importi di te

Beh, ragazzo, di te non me ne frega nulla

[Post-Ritornello]

Vedo che stai cercando farmi cambiare idea

Ti vedo scongiurarmi in ginocchio

Ragazzo, non me ne frega un ca**o

Quindi smettila di provarci

Alzati

Perché ragazzo, di te non me ne frega un ca**o

[Ponte]

No, non me ne frega niente

Continui a ricordare quando eri il mio uomo

Ma non mi interessi più.

Ormai fai parte del passato

Parli utilizzando parole dolci, ma non torno indietro

Ti ho tagliato fuori dalla mia vita

Non ho bisogno del tuo amore

Quindi fare tutti i tentativi che vuoi

Il tuo tempo è scaduto, ti dirò perché

(Ti dirò perché)

[Ritornello]

Dici che ti spiace, ma ormai è troppo tardi

Quindi risparmiatela, sparisci, stai zitto

(ormai è troppo tardi)

Perché se credi che adesso mi importi di te

Beh, ragazzo, di te non me ne frega nulla

(Ragazzo, non me ne frega un ca**o)

[Post-Ritornello]

Vedo che stai cercando farmi cambiare idea (cambiare idea)

Ti vedo scongiurarmi in ginocchio

Ragazzo, non me ne frega un ca**o

Quindi smettila di provarci

Alzati

Perché ragazzo, non me ne frega un ca**o

* La cantante parla di un suo ex ragazzo che la chiamava solo dopo aver scoperto che era diventata famosa, altrimenti non lo avrebbe mai fatto. Probabilmente questo tizio la chiamava con lo scopo che Dua Lipa lo aiutasse farlo diventare famoso. Egli fa finta che non sia mai successo nulla, che sia innocente e di avere il cuore a pezzi, ma la cantante non cadrà mai nella sua trappola.

** Ormai è finita, lui non esiste più, non è più intrappolata nel passato ed ha smesso di piangere a causa sua. Le sue attenzioni si sono spostate verso cose migliori.

Testo

[Verse 1]

You call me all friendly

Tellin’ me how much you miss me

That’s funny, I guess you’ve heard my songs

Well, I’m too busy for your business

Go find a girl who wants to listen

‘Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong

[Pre-Chorus]

So I cut you off

I don’t need your love

‘Cause I already cried enough

I’ve been done

I’ve been movin’ on since we said goodbye

I cut you off

I don’t need your love

So you can try all you want

Your time is up, I’ll tell you why

[Chorus]

You say you’re sorry, but it’s too late now

So save it, get gone, shut up

‘Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don’t give a fuck

[Verse 2]

I remember that weekend

When my best friend caught you creepin’

You blamed it all on the alcohol

So I made my decision

‘Cause you made your bed, sleep in it

Play the victim and switch your position

I’m through, I’m done

[Pre-Chorus]

So I cut you off

I don’t need your love

‘Cause I already cried enough

I’ve been done

I’ve been movin’ on since we said goodbye

I cut you off

I don’t need your love

So you can try all you want

Your time is up, I’ll tell you why

[Chorus]

You say you’re sorry, but it’s too late now

So save it, get gone, shut up

‘Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don’t give a fuck

[Post-Chorus]

I see you tryna’ get to me

I see you beggin’ on your knees

Boy, I don’t give a fuck

So stop tryna’ get to me

Tch, get up off your knees

‘Cause, boy, I don’t give a fuck about you

[Bridge]

No, I don’t give a damn

You keep reminiscin’ on when you were my man

But I’m over you

Now you’re all in the past

You talk all that sweet talk, but I ain’t comin’ back

Cut you off

I don’t need your love

So you can try all you want

Your time is up, I’ll tell you why

(I’ll tell you why)

[Chorus]

You say you’re sorry, but it’s too late now

So save it, get gone, shut up

(Too late now)

‘Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don’t give a fuck

(Boy, I don’t give a fuck)

[Post-Chorus]

I see you tryna’ get to me

I see you beggin’ on your knees

Boy, I don’t give a fuck

So stop tryna’ get to me (get to me)

Tch, get up off your knees

‘Cause, boy, I don’t give a fuck













