DrefGold: guarda il video di Occupato (con testo)

DrefGold, al secolo Elia Specolizzi, è un giovane ed emergente rapper bolognese che ha iniziato a fare musica a 12 anni, finché nel 2011 inizia a diffondere alcune canzoni autoprodotte, caratterizzate da uno stile rap innovativo e fuori dagli schemi. A seguito dell’incontro con Inda e Tooda, due anni più tardi entra a far parte della crew BoomBap Haze e questa è un po’ la sua svolta che, oltre ad aver segnato la sua maturazione artistica, ha consentito a Elia di esibirsi in tanti eventi a Bologna e provincia. Successivamente apre i concerti del blasonato collega Jack The Smoker e insieme ai BoomBap Haze, partecipa alla Pro Evolution Joint e realizza l’album 2994. Insieme ad amici, cantanti, grafici e produttori, nel 2015 fonda i YouKnow Studio, che si rivela un punto di riferimento per gli artisti del bolognese. Nei YouKnow Studio registra e produce il debut album “KANAGLIA Mixtape” che è possibile scaricare gratuitamente.

Dopo questa doverosa presentazione, passiamo al nuovo singolo “Occupato”, brano scritto da DrefGold e prodotto da Daves The Kid, pubblicato il 13 novembre 2017.





Il video che accompagna la canzone è stato girato da Thelounious B. e potete vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Ehi eh, ah

Elo komparema

Fumo kush con komparema

Dieci anni di euro in camera

Lui mi chiama e lo sa che non chiamerò

Se non tratta bitch e pu**ane

Al telefono padre e madre

Sa dire solo loscate

Io lo chiamo, lui chiama e stiamo sempre occupati

Occupati, occupati, occupati, eh

Io non so che cosa farei in me

Ho dieci anni in meno di te però

Sto sempre occupato, occupato

Fumo kush sopra una divano rubato

Che ca**o me ne fo**e a me (fo**e a me)

Young Ceo KNGL gang tutto l’anno

Io sto sempre occupato

Bitcha mi chiama mi trovi occupato

Non faccio parte degli occupanti

Nella stanza con i miei selvaggi

Sto fumando davvero e non sono in serata

Sai che tratto bene i miei piccoli kanaglia

Puoi trovarmi a me in giro per le tue strade

Puoi trovarmi a me in giro in MBK

Kanaglia kanaglia kanaglia kanaglia

(kanaglia kanaglia kanaglia kanaglia)

Finché non finisci tutte le parole io posso parlare per ore per ore

Komparema, komparema

Nuova istituzione

KNGL dalle serrande, ehi

Fino alle stazioni (sku)

Occupati, occupati, occupati, eh

Io non so che cosa farei in me

Ho dieci anni in meno di te però

Sto sempre occupato (sku), occupato (sku)

Fumo kush sopra una divano rubato

Che ca**o me ne fo**e a me (fo**e a me)

Young Ceo KNGL gang tutto l’anno

Io sto sempre occupato, occupato

Fumo kush sopra una divano rubato

Che ca**o me ne fo**e a me (fo**e a me)

Young Ceo KNGL gang tutto l’anno

















