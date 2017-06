Drake: ascolta il nuovo singolo Signs (+ testo e traduzione)

In data 23 giugno 2017, il rapper canadese Drake ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Signs.

Il brano segna la collaborazione tra Drake e Louis Vuitton, azienda francese specializzata in accessori moda, pelletteria e orologi da polso.

Signs è infatti stato presentato in occasione della sfilata per la collezione maschile primavera/estate 2018 del noto brand, alla Paris Fashion Week.

La canzone è stata scritta da Supa Dups, Ashante Reid, Young Thug, Noah “40” Shebib e lo stesso Drake, mentre la produzione è opera di Supa Dups & Noah “40” Shebib.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la perole in inglese e la relativa traduzione in italiano.

Signs – Drake – Testo (Download)

[Intro]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah

[Pre-Chorus]

Champagne with breakfast while I’m yawning

You can’t drink all day if you don’t start in the morning

Lord forgive me, I can’t take things slowly (No)

I’m goin’ on them once I get going (No-no)

[Chorus]

She tryna take it all off for me

Tryna stay real close to me

I gotta catch myself

I can’t play myself

I need to take it easy

Easy, easy, easy

Easy, easy, easy, easy

[Verse 1]

Like Lisa

You need a

Money and visa

And you get what you want

Always from me

I can’t say “No” when you say “Please”

I can’t say “No”

How you shine

You need a

Baby with me, uh

And I’m takin’ my time

Just wait, don’t leave

I can’t say “No” when you say “Please”

I can’t say “No”

You wanna drink like Bajan and dance like Trini

Yeah, you want a supermodel pose like mi real friend Winnie

Yeah, vacation’s done but I’m not finished, no

[Pre-Chorus]

Champagne with breakfast while I’m yawning

Can’t drink all day if you don’t start in the morning

Lord forgive me, I can’t take things slowly (No)

I’m goin’ on them once I get going (No-no)

[Chorus]

She tryna take it all off for me

Tryna stay real close to me

I gotta catch myself

I can’t play myself

I need to take it easy

Easy, easy, easy

Easy, easy, easy, easy

[Verse 2]

I stay to myself

I’ll explain myself

I can’t play myself

Oh, first night

Holy night

Five in the morning, yeah

And it feels like you’re mine

Signs of the times

Oh, what a time

Playin’ it right, playin’ it perfect

Laughin’ it off but I know you’re hurtin’

Signs of the times

I say all the time

Taking my time just gets harder to find it

But you’re playin’ it right, you’re playin’ me perfect

[Chorus]

She tryna take it all off for me

Tryna stay real close to me

I gotta catch myself

I can’t play myself

I need to take it easy

Easy, easy, easy

Easy, easy, easy, easy

Drake – Signs traduzione

[Introduzione]

Sì, sì, sì, sì, sì

si

[Pre-Ritornello]

Champagne a colazione mentre sto sbadigliando

Non si può bere tutto il giorno se non si inizia la mattina

Signore perdonami, non posso andarci piano (No)

Andrò su di loro una volta che inizio (no-no)

[Ritornello]

Lei sta cercando di togliersi tutto per me

Sta cercando di rimanere realmente vicino a me

Devo ritrovarmi

Non posso giocare (o “prendere in giro”) me stesso

Devo andarci piano

Facile, facile, facile

Facile, facile, facile, facile

[Strofa 1]

Come Lisa*

Hai bisogno di*

Denaro e carta di credito*

E ottieni quello che vuoi

Sempre da me

Non posso dirti “no” quando dici “ti prego”

Non posso dire “no”

Come splendi

Avete bisogno di un

Figlio con me, uh

E mi sto prendendo tempo

Aspetta, non andartene

Non posso dirti “no” quando dici “ti prego”

Non posso dire “no”

Vuoi bere come Bajan e ballare come Trini**

Sì, vuoi una posa da super-modello come il mio vero amico Winnie***

Sì, la vacanza è finita ma non ho ancora finito, no

[Pre-Ritornello]

Champagne a colazione mentre sto sbadigliando

Non si può bere tutto il giorno se non si inizia la mattina

Signore perdonami, non posso andarci piano (No)

Andrò su di loro una volta che inizio (no-no)

[Ritornello]

Sta cercando di togliersi tutto per me

Sta cercando di rimanere realmente vicino a me

Devo ritrovarmi

Non posso giocare con me stesso

Devo andarci piano

Facile, facile, facile

Facile, facile, facile, facile

[Strofa 2]

Rimango con me stesso

Spiegherò me stesso che

Non posso prendere in giro me stesso

Oh, prima notte

Notte Santa

Le cinque del mattino, sì

E sembra che tu sia mia

Segni dei tempi

Oh, che momento

Reciti bene, reciti perfettamente

Ridi a più non posso ma so che ti senti ferita

Segni dei tempi

Lo dico sempre

Mi prendo un po’ di tempo, diventa sempre più difficile trovarlo

Ma stai recitando bene, mi stai fregando perfettamente

[Ritornello]

Sta cercando di togliersi tutto per me

Sta cercando di rimanere realmente vicino a me

Devo ritrovarmi

Non posso prendere in giro me stesso

Devo andarci piano

Facile, facile, facile

Facile, facile, facile, facile

* La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è quella donna ritratta da Leonardo da Vinci nel 1503. Soldi e Visa fanno rima con Monna Lisa e stanno a sottolineare quanto sia inestimabile il suo valore. Drake potrebbe anche alludere all’idea che il suo amore è qualcosa che i soldi non possono acquistare.

** Bajan Bajan è un termine utilizzato per descrivere le persone nate nelle Barbados, che sono solite bere durante i festeggiamenti, come il Crop Over Festival. Trini è invece un abbreviativo di “Trinidad” e Drake fa riferimento ai cittadini di quell’isola. Trinidad è la più grande delle due isole che costituiscono lo Stato di Trinidad e Tobago.

*** Drake si riferisce all’amico nonché supermodello Winnie Harlow.

