Drake – I’m Upset: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Dovrebbe uscire a giugno il quinto album in studio del rapper canadese Drake che si intitola Scorpion e I’m Upset è il nuovo singolo che ne anticipa il rilascio.

Disponibile dal 25 maggio 2018, il nuovo brano è stato scritto dallo stesso Drake e prodotto da Oogie Mane.

Nel singolo, il rapper parla principalmente dei colleghi che riservano brutte parole nei suoi confronti e soprattutto della sua non volontà di cadere nella trappola delle donne, nel tranello di quelle che vogliono star con lui con l’unico scopo di ottenere il mantenimento. In buona sostanza, Drake cerca di proteggere i suoi “risparmi”.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

I’m Upset testo e traduzione – Drake (Download)

[Chorus]

I’m upset

Fifty thousand on my head, it’s disrespect

So offended that I had to double check

I’ma always take the money over sex

That’s why they need me out the way

What you expect?

[Ritornello]

Sono arrabbiato

Cinquantamila sulla mia testa, è mancanza di rispetto

Sono così offeso che ho dovuto ricontrollare

Preferirò sempre i soldi al sesso

Ecco perché vogliono farmi fuori

Cosa ti aspettavi?

[Verse 1]

Got a lot of blood and it’s cold

They keep tryna get me for my soul

Thankful for the women that I know

Can’t go fifty-fifty with no ho

Every month, I’m supposed to pay her bills

And get her what she want

I still got like seven years of doin’ what I want

My dad still got child support from 1991

Outta time, people love to pop a lot of shit then come around

Word to Flacko Jodye, he done seen us put it down

Niggas askin’ if I’m cool

[Strofa 1]

Ho parecchio sangue ed è freddo

Continuano a tentare di prendermi per l’anima

Grato alle donne che conosco

Non posso fare a metà con qualcun’altra*

Ogni mese dovrei pagare le sue bollette

E darle ciò che vuole

Ho ancora sette anni per fare quello che voglio

Dal 1991 mio padre continua ad avere alimenti da pagare

Fuori tempo, la gente ama inghiottire un sacco di ca**ate e poi ripensarci

Parola a Flacko Jodye, ci ha già visto fare la cosa giusta al momento giusto

I ne*ri chiedono se sono a posto

[Chorus]

I’m upset

Hunnid thousand on my head, it’s disrespect

So offended that I had to double check





[Ritornello]

Sono arrabbiato

Cinquantamila sulla mia testa, è mancanza di rispetto

Sono così offeso che ho dovuto ricontrollare

[Verse 2]

You tryna check?

This is real life, niggas think we playin’ chess

So what’s next?

Jump up out the bed like I’m possessed

I go out on tour and I say I’m drinkin’ less

End up gettin’ loose and gettin’ pictures from my ex

SMS, triple X

That’s the only time I ever shoot below the neck (skrr)

Why you keep on shootin’ if you know that nigga dead? (Skrr)

That’s the only kind of shit that gets you some respect

[Strofa 2]

Hai provato a controllare?

Questa è la vita reale, i ne*ri pensano che giochiamo a scacchi

E ora che si fa?

Salto fuori dal letto come se fossi posseduto

Vado in tour e dico che sto bevendo di meno

Finisco per liberarmi e ricevere foto dalla mia ex

SMS, tripla X

E’ l’unica volta in cui non faccio fotografie alla faccia (skrr)

Perché continui a sparare se sai che il ne*ro è morto? (Skrr)

Questa è l’unico tipo di mer*a che ti fa avere un po’ di rispetto

[Refrain]

Got a lot of blood and it’s cold

They keep tryna get me for my soul

Thankful for the women that I know

Can’t go fifty-fifty with no ho (ayy, ayy)

Every month, she don’t even love me, she just puttin’ on a front

She gon’ try and settle outta court and make a run

Then gon’ ask me how I’m doin’?





[Refrain]

Ho un sacco di sangue ed è freddo

Continuano a tentare di prendermi per l’anima

Grato alle donne che conosco

Non posso fare a metà con qualcun’altra (ayy, ayy)

Ogni mese, lei neanche mi ama, fa solo finta

Sta solo cercando di trovare un accordo fuori dal tribunale e fuggire

Poi mi chiedono come sto?

[Chorus 2]

I’m upset

Half a million on my head I can’t accept, yeah

‘Least it makes me feel someone tried their best, yeah

Want to waste a half a million, be my guest

Made me wanna buy a vest and a TEC (skrr)

But I’m blessed, I just checked

Hate me, never met me in the flesh

Said she’s got somethin’s she gotta come here and collect

That shit is in a box to the left, to the left

[Ritornello 2]

Sono arrabbiato

Mezzo milione sulla mia testa che non posso accettare, si

Almeno mi fa sentire qualcuno che ha fatto del suo meglio, sì

Vuoi sprecare mezzo milione, fai pure

Mi ha fatto desiderare di comprare un giubbotto e una pistola** (skrr)

Ma sono benedetto, ho appena controllato

Odiami, non mi hai mai incontrato in carne e ossa

Dice di avere qualcosa che deve venire qui a prendere

Quella roba è in una scatola a sinistra, a sinistra

[Outro]

Got a lot of blood and it’s cold

They keep tryna get me for my soul (for my soul)

Thankful for the women that I know (that I know)

Can’t go fifty-fifty with no ho

[Conclusione]

Ho un sacco di sangue ed è freddo

Continuano a tentare di prendermi per l’anima

Grato alle donne che conosco (che conosco)

Non posso fare a metà con qualcun’altra





* intende che non ha intenzione di dare il mantenimento (e non solo) a nessuna

** Intratec TEC-9 è una economica pistola semi-automatica.