Sigrid e il singolo d’esordio Don’t Kill My Vibe dall’EP omonimo: guarda il video + traduzione del testo + remixes

Sigrid è un’emergente cantante e autrice norvegese di appena 21 anni e Don’t Kill My Vibe è il titolo del primo singolo in carriera ma anche dell’EP d’esordio, rilasciato in digitale ed in streaming lo scorso 12 maggio. Il mini progetto è composto da quattro inediti, nello specifico il brano in oggetto, Plot Twist, Fake Friends e Dynamite (Acoustic). Qui l’audio e qui il download dell’extended play.

La canzone Don’t Kill My Vibe è disponibile anche nelle versioni Acoustic e Guitar Acoustic (Audio – Download) ma anche in un EP contenente i remixes, nello specifico Gryffin Remix, Jack Garratt Remixe e Cedric Gervais Remix (Audio – Download).





Dopo aver firmato con la Island Records, la giovane cantante ha dato vita a questo EP ed al bel pezzo in oggetto, una convincente canzone alternative pop pubblicata lo scorso 10 febbraio ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 16 giugno.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Martin Sjølie, che ha anche curato la produzione.

Sigrid, che per molti è la nuova pop star, che in molti paragonano a Lorde, ci presenta questa canzone, dedicata agli uomini che non credevano fosse in grado di scrivere della vera musica. La giovane artista ha invece dimostrato che il successo è alla sua portata e lo testimoniano anche i numeri: oltre 32 milioni di streams tra Apple e Spotify e un videoclip da oltre 2 milioni di views.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il singolo.

Sigrid – Don’t Kill My Vibe traduzione (Download)

[Strofa 1]

Mi hai zittita, ti piace il controllo

Parli con me se fossi una bambina

Cerca di darti una calmata, conosco la risposta

Non posso fare finta di nulla e ti senti minacciato da me

[Ritornello]

Ho provato a essere gentile ma

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non uccidere le mie sensazioni

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non interrompere la mia marcia

[Post-Ritornello]

Pensi di essere così importante per me, vero?

Ma volevo tu sapessi che il tuo posto non è questo

Credi di essere così importante per me, no?

Non uccidere le mie sensazioni

[Strofa 2]

Adori buttarmi giù, farmi a pezzi

Poi mi ricostruisci come se dipendessi da te

Ma mi butto dalle altezze che solitamente mi spaventavano

Immagino tu sia sorpreso che io sono il puzzle che non riesci a ricomporre (o “decifrare”)

[Ritornello]

Ho provato a essere gentile ma

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non uccidere le mie sensazioni

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non interrompere la mia marcia

(Ho cercato di essere gentile ma)

[Post-Ritornello]

Pensi di essere così importante per me, vero?

Ma volevo tu sapessi che il tuo posto non è questo

Credi di essere così importante per me, no?

Non uccidere le mie sensazioni

[Ponte]

Dici che sono giovane, non m’importa, non mi arrenderò, no, no, no, ho

Dici che sono giovane, non m’importa, non mi arrenderò, no, no, no, ho

E oh-oh-oh-oh

Ti comporti come se volessi ferirmi, ma nemmeno ti ascolto

Ehi, no-ooh-ooh-ooh

Ti comporti come se volessi farmi del male, ma nemmeno ti ascolto

Non uccidere

Non uccidere le mie sensazioni

[Post-Ritornello]

Pensi di essere così importante per me, vero?

Ma volevo tu sapessi che il tuo posto non è questo

Credi di essere così importante per me, no?

[Ritornello]

Ho provato a essere gentile ma

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non uccidere le mie sensazioni

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non interrompere la mia marcia

(Ho cercato di essere gentile ma)

[Post-Ritornello]

Pensi di essere così importante per me, vero?

Ma volevo tu sapessi che il tuo posto non è questo

Credi di essere così importante per me, no?

Non uccidere le mie sensazioni

Don’t Kill My Vibe – Sigrid – Testo

[Verse 1]

You shut me down, you like the control

You speak to me like I’m a child

Try to hold it down, I know the answer

I can’t shake it off and you feel threatened by me

[Chorus]

I tried to play it nice but

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t kill my vibe

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t break my stride

[Post-Chorus]

You think you’re so important to me, don’t you?

But I wanted you to know that you don’t belong here

You think you’re so important to me, don’t you?

Don’t kill my vibe

[Verse 2]

You love to tear me down, you pick me apart

Then build me up like I depend on you

But I throw myself from heights that used to scare me

Guess you’re surprised I’m the puzzle you can’t figure out

[Chorus]

I tried to play it nice but

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t kill my vibe

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t break my stride

(I tried to play it nice but)

[Post-Chorus]

You think you’re so important to me, don’t you?

But I wanted you to know that you don’t belong here

You think you’re so important to me, don’t you?

Don’t kill my vibe

[Bridge]

Say I’m young, I don’t care, I won’t quit, no, no, no, ho

Say I’m young, I don’t care, I won’t quit, no, no, no, ho

And oh-oh-oh-oh

You’re acting like you hurt me but I’m not even listening

Hey, no-ooh-ooh-ooh

You’re acting like you hurt me but I’m not even listening

Don’t kill

Don’t kill my vibe

[Post-Chorus]

You think you’re so important to me, don’t you?

But I wanted you to know that you don’t belong here

You think you’re so important to me, don’t you?

[Chorus]

I tried to play it nice but

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t kill my vibe

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t break my stride

(I tried to play it nice but)

[Post-Chorus]

You think you’re so important to me, don’t you?

But I wanted you to know that you don’t belong here

You think you’re so important to me, don’t you?

Don’t kill my vibe

















