Don Diablo – People Say ft. Paije: video ufficiale, testo e traduzione

Il 19 gennaio 2018, il disc jockey e producer olandese Don Diablo ha rilasciato la nuova canzone battezzata People Say.

Come i precedenti "Save a Little Love", "Momentum", "Don't Let Go", "Take Her Place" e "You Can't Change Me", anche questa produzione sarà inclusa nel terzo album in studio "Future", che dovrebbe uscire il prossimo 2 febbraio.









E’ dell’emergente e talentuoso Paije Richardson la voce di questo nuovissimo pezzo, che avrà il compito di promuovere l’atteso progetto discografico, prodotto da Don Diablo con la collaborazione di Oliver Heldens e KSHMR.

Dal 24 gennaio è disponibile il video ufficiale diretto da Patrick Van Der Wal, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano.

Traduzione People Say – Don Diablo ft. Paije (Download)

[Strofa:]

Soffocando nell’aria, respiro

Lavorando duramente per la grana

Sta arrivando come uno tsunami

Ti prenderà, qualunque cosa

Scuote le catene, da cui non possono liberarsi

Ne vale la pena, non viene per nulla

Qui c’è amore e unità

Ci siamo dentro insieme

[Ritornello:]

Voci che ti dicono, segui le tue orecchie

Voci che cercano di riempirti di paura

Colpiscile ovunque, colpiscile ovunque, colpiscile ovunque

E non importa cosa la gente dirà

[Beat Drop: Don Diablo e (Paije)]

(E non importa cosa dicono le persone)

[Post-Ritornello:]

Quando verranno tempi duri, dobbiamo darci dentro

Quando si ribelleranno, ci rialzeremo più forti

Ehi, sì, vivrò la mia vita a modo mio

non importa cosa dirà la gente

non importa cosa dice la gente

non importa cosa dirà la gente

[Strofa]

[Ritornello]

[Beat Drop: Don Diablo e (Paije)]

(E non importa cosa dicono le persone)

[Conclusione]

non importa cosa dice la gente

non importa cosa dice la gente

non importa cosa dice la gente

Don Diablo – People Say testo

[Verse:]

Choking on the air, I breathe

Working hard for the moolah

It’s coming like a tsunami

It’s gonna get you, whatever

Shake them shackles, they can’t break free

That worth getting, don’t come for free

Here’s love and unity

We are in this together

[Chorus:]

Voices telling you, chasing at your ear

Voices trying to fill you up with fear

Hit ‘em everywhere, hit ‘em everywhere, hit ‘em everywhere

And no matter what people say

[Beat Drop: Don Diablo & (Paije)]

(And no matter what people say)

[Post-Chorus:]

When it gets hard, we go harder

When they rise up, we rise stronger

Hey, yeah I’m gonna live my life my way

No matter what the people say

No matter what the people say

No matter what the people say

[Verse]

[Chorus]

[Beat Drop: Don Diablo & (Paije)]

(And no matter what people say)

[Outro Instrumental: Don Diablo / Outro: Paije]

No matter what the people say

No matter what the people say

No matter what the people say













