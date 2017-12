Don Diablo feat. A R I Z O N A – Take Her Place: video, testo, traduzione e remix

Lo scorso 26 ottobre, il dj e produttore olandese Don Diablo ha rilasciato il nuovo singolo Take Her Place, un bel pezzo frutto della collaborazione con gli A R I Z O N A, rock e electropop band di New Jersey.

Il brano è stato pubblicato come secondo singolo dal terzo album in studio di Don Pepijn Schipper, aka Don Diablo, sul quale al momento in cui scrivo non si hanno informazioni.





Ho seguito gli ARIZONA sin dal loro album di debutto e da allora sono stato un loro grande ammiratore. Non sono solo bravissimi musicisti, ma anche persone straordinarie che rendono questa collaborazione ancora più eccitante per me … ‘Take Her Place’ è il secondo singolo del mio prossimo album ed è il perfetto connubio tra il mio stile di produzione e il sound della band.

La nuova produzione è stata firmata da Don Diablo e gli A R I Z O N A e parla di un uomo, da poco tempo single, che prova a sconfiggere la solitudine e la depressione scaturita dalla mancanza della sua ex, attraverso un rapporto occasionale con un’altra donna.

Disponibile anche nella più recente versione Don Diablo’s VIP Mix. la canzone è accompagnata dal video ufficiale diretto da Patrick Van Der Wal.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Don Diablo – Take Her Place traduzione (Download – Don Diablo’s VIP Mix)

[Strofa 1]

Tranquillizzami, parliamo un po’

Fammi eccitare, ho tutto il tempo

Forse se uso la mia immaginazione

Un po’ del tuo amore deve essere mio

[Pre-Ritornello]

Tu sai, io so, perché siamo entrambi qui da soli

Prendi il mio cuore spezzato e stringimi forte

[Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno ogni mattina

Qualcuno che mi stringa forte

Non devi neanche fare sul serio

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, lo so che non è giusto

Ma stasera puoi prendere il suo posto

[Post-Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno al mattino

Qualcuno a stringermi forte

Non devi nemmeno volerlo dire

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, so che non è giusto

Ma puoi prendere il suo posto stasera

[Strofa 2]

Chiudo gli occhi, ho bisogno della tua dolce distrazione

È passato molto tempo, sono stato fuori in linea

Non deve necessariamente essere giusto, non dobbiamo combattere l’attrazione

Ho solo bisogno che tu non mi faccia più pensare a lei

[Pre-Ritornello]

Tu sai, io so, perché siamo entrambi qui da soli

Prendi il mio cuore spezzato e stringimi forte

[Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno ogni mattina

Qualcuno che mi stringa forte

Non devi neanche fare sul serio

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, lo so che non è giusto

Ma stasera puoi prendere il suo posto

[Post-Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno al mattino

Qualcuno a stringermi forte

Non devi nemmeno volerlo dire

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, so che non è giusto

Ma puoi prendere il suo posto stasera

Link sponsorizzati









[Ponte]

Dannazione hai un bell’aspetto, sì, lo sai che ti voglio

E non è niente di personale, potrei non chiamarti più

Perché ho alcuni problemi (o “questioni”) e devo avvertirti

Ma non devo mentire, www.nuovecanzoni.com so che non è giusto

[Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno ogni mattina

Qualcuno che mi stringa forte

Non devi neanche fare sul serio

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, lo so che non è giusto

Ma stasera puoi prendere il suo posto

[Post-Ritornello]

Puoi prendere il suo posto stasera

Ho bisogno di qualcuno al mattino

Qualcuno a stringermi forte

Non devi nemmeno volerlo dire

Puoi prendere il suo posto stasera

Non devo nemmeno parlare al mattino

Oh, so che non è giusto

Ma puoi prendere il suo posto stasera

Powered by NuoveCanzoni.com

Take Her Place – Don Diablo – Testo (Lyric Video)

[Verse 1]

Ease my mind, little bit of conversation

Left me high, all I have is time

Maybe if I use my imagination

A little bit of your love to be mine

[Pre-Chorus]

You know, I know, why we’re both here all alone

Take my broken heart and hold me close

[Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

[Post-Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

[Verse 2]

I close my eyes, I need your sweet distraction

It’s been a long time, I’ve been out here on the line

It doesn’t need to be right, we don’t need to fight the attraction

I just need you to steal my heart away from my mind

[Pre-Chorus]

You know, I know, why we’re both here all alone

Take my broken heart and hold me close

[Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

[Post-Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

[Bridge]

Damn you look good, yeah, you know that I want you

And it’s nothing personal, might never call you

‘Cause I got some issues and I gotta warn you

But I don’t gotta lie, I know it ain’t right

[Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

[Post-Chorus]

You can take her place tonight

I need somebody in the morning

Somebody to hold me tight

You don’t even have to mean it

You can take her place tonight

Don’t even have to talk in the morning

Oh, I know it ain’t right

But you can take her place tonight

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi