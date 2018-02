Don Diablo – Everybody’s Somebody feat. BullySongs: video ufficiale e traduzione del testo

Lo scorso 9 febbraio, il dj e producer Don Diablo ha rilasciato in secondo album in studio “Future” e Everybody’s Somebody è il nuovo singolo estratto dal progetto composto da sedici tracks.

Dopo "Don't Let Go", "Take Her Place", "You Can't Change Me" e "People Say", l'olandese Don Pepijn Schipper, meglio conosciuto come Don Diablo, ha rilasciato questo pezzo firmato con la collaborazione di Andrew James Bullimore e Josh Record. La voce è invece dell'emergente Bullysongs.









Ho ricevuto così tante lettere da fan che si sentono letteralmente persi in questo mondo, che ascoltano la mia musica che dà loro conforto. A volte sembra che il mondo voglia che tu agisca in un certo modo, veda le cose in un certo modo e questo può mettere molta pressione su di voi. Altri potrebbero sembrare più belli e avere più successo, il che può creare nuvole scure nella vostra testa. Questo singolo è un inno per quelli che cercano la propria identità e ciò che il brano vuole comunicare è semplice: ognuno è qualcuno, nessuno è nessuno. La vita non è quel che gli altri si aspettano che tu sia o ciò che senti di non poter mai raggiungere, bensì di accettare chi sei veramente ed essere fiero dei risultati che riesci ad ottenere.

Frutto di un anno di riprese e 50 live in 35 paesi oltre, il video ufficiale è stato diretto da Jessey Bijl ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete ai testi.

Everybody’s Somebody traduzione – Don Diablo (Download)

[Strofa 1]

Non è una vita normale

Perché non ne abbiamo mai azzeccata una

Non importa quanto ci proviamo

Perché non importa quanto duramente

Cerchiamo di essere quelli giusti

Troppo orgogliosi per riuscirci

Ma non mi batterà

Perché so già che

[Ritornello]

Ognuno è qualcuno

E nessuno è nessuno

Ancora ognuno è qualcuno

E tutto quello che voglio essere

È qualcuno, qualcuno

Ognuno è qualcuno

Nessuno è nessuno

Ancora ognuno è qualcuno

E tutto quello che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

[Post-Ritornello]

È qualcuno, qualcuno per te

Qualcuno, qualcuno

Tutto ciò che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

[Strofa 2]

Mentre cerchi di seguire una linea (o “stare dalla parte giusta-rigare dritto”)

E io faccio fatica a sopravvivere

Devi tenere la testa alta

Oh, devi tenere la testa alta

Non devi girarti e fuggire mai

Perché so cosa sei diventato

Sì, ti vedrei già

Perché so che

[Ritornello]

Ognuno è qualcuno

E nessuno è nessuno

Ancora ognuno è qualcuno

E tutto quello che voglio essere

Qualcuno, qualcuno per te

[Post-Ritornello]

È qualcuno, qualcuno per te

Qualcuno, qualcuno

Tutto ciò che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

[Ponte]

Ognuno è qualcuno

Nessuno è nessuno

Ognuno è qualcuno

Tutto ciò che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

[Ritornello]

Ognuno è qualcuno

Nessuno è nessuno

Eppure tutti sono qualcuno

E tutto quello che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

Ognuno è qualcuno

Nessuno è nessuno

Eppure tutti sono qualcuno

E tutto quello che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

[Conclusione]

Perché so che

Ognuno è qualcuno

Nessuno è nessuno

Ognuno è qualcuno

E tutto quello che voglio essere

È qualcuno, qualcuno per te

Testo

[Verse 1]

It’s no ordinary life

‘Cause we never get it right

No matter how hard we try

‘Cause no matter how hard we

We try to be the one

Too proud to get it done

But that ain’t gonna beat me

‘Cause I already know

[Chorus]

Everybody’s somebody

And nobody’s nobody

Yet everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody too

Everybody’s somebody

Nobody’s nobody

Yet everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Post-Chorus]

Is somebody, somebody to you

Somebody, somebody

All I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Verse 2]

As you try to walk the line

And I struggle to survive

You gotta keep your head up high

Oh, you gotta keep your head high

Don’t ever turn and run

‘Cause I know what you’ve become

Yeah, I’d already see you

‘Cause I already know

[Chorus]

Everybody’s somebody

And nobody’s nobody

Yet everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Post-Chorus]

Is somebody, somebody to you

Somebody, somebody

All I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Bridge]

Everybody’s somebody

Nobody’s nobody

Everybody’s somebody

All I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Chorus]

Everybody’s somebody

Nobody’s nobody

Yet everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody to you

Everybody’s somebody

Nobody’s nobody

Yet everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody to you

[Outro]

‘Cause I already know

Everybody’s somebody

Nobody’s nobody

Everybody’s somebody

And all I wanna be

Is somebody, somebody to you













