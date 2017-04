I DNCE & Nicki Minaj nel nuovo singolo Kissing Strangers: audio, testo e traduzione

Si intitola Kissing Strangers il nuovo singolo dei Dnce, impreziosito dalla collaborazione della rapper Nicki Minaj.

Questa nuova canzone è disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming da venerdì 14 aprile 2017, mentre sal successivo 21 aprile, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il brano è stato scritto da Nicki Minaj, Justin Tranter Robin Fredriksson & Mattias Larsson, aka Mattman & Robin; che hanno anche curato la produzione.

Dopo il successo del singolo Cake By The Ocean estratto dal fortunato debut album omonimo, la dance-rock band capitanata da Joe Jonas torna alla ribalta con questo nuovissimo pezzo, il cui team di produzione è lo stesso della citata hit.

Il prossimo 24 aprile sarà possibile vedere il video ufficiale; nell’attesa, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio della canzone, direttamente nel canale Youtube del gruppo americano, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

DNCE – Kissing Strangers traduzione (Download)

[Introduzione: Nicki Minaj & Joe Jonas]

Giovani soldi

Baciare sconosciuti

[Verso 1: Joe Jonas]

Sì, sto solo cercando uscire dalla giungla di cemento*

Chi viene con me?

Sì, oh stai cercando una connessione su 2 mila cose, non è semplice**

[Pre-Ritornello: Joe Jonas]

Ooh

Non puoi mollare, prendi sei

Voglio assaggiarti

Lingua, usa le labbra***

Baciare sconosciuti (oooh)***

[Ritornello: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona di cui mi fido

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Cuore aperto, mente aperta

Non si sa mai chi troverai

Cuore aperto, chiudi gli occhi

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non trovo una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti

[Verso 2: Joe Jonas]

Sì, informazioni sbagliate soggette a diverse interpretazioni

Continuaa cercare

A me, manca il respiro, la mia circolazione si blocca

Niente attese

[Pre-Ritornello: Joe Jonas]

Ooh, non puoi mollare, prendi sei

Voglio assaggiarti

Lingua, usa le labbra

Baciare sconosciuti (oooh)

[Ritornello: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona di cui mi fido

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Cuore aperto, mente aperta

Non si sa mai chi troverai

Cuore aperto, chiudi gli occhi

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non trovo una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

[Verso 3: Nicki Minaj]

Ho un ragazzo che mi piace

Questo è un bacio-bacio, la lingua scende di notte

Ha quel uhm uhm, ho sentito che ha la China white****

Ha quella bomba, credo che la chiamerò dinamite

Ho un sacco di figli, posso mostrarti tutte le ecografie

Io? Sono Jem, e queste stron*e sono ologrammi*****

Io? Vinco e queste stron*e sanno solo perdere

Le loro navi affondano, ma la mia nave è in viaggio

In ogni caso sono tornata, ma ho il mio bambino, ridammi il maialino

Goccia a goccia, con un gattino, mettilo nel suo grembo

Sorseggia, sorseggia, sulla punta punta, lecca il suo labbro labbro

Credo che cercherà di far colpo sulla giovane Nick come il jackpot alla lotteria

[Ponte: Joe Jonas & Nicki Minaj, entrambi]

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

[Ritornello: Joe Jonas & Nicki Minaj, entrambi]

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non troverò una persona di cui mi fido

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

Cuore aperto, mente aperta

Non si sa mai chi troverai

Cuore aperto, chiudi gli occhi

Baciare sconosciuti (oooh)

Na na na na na na na na

Finché non trovo una persona che amo

Na na na na na na na na

Baciare sconosciuti (oooh)

* New York è conosciuta come la “giungla di cemento” e Joe passeggia nel centro della grande mela…

** fa riferimento a come le persone comunicano principalmente tramite dispositivi elettronici, e quindi senza una connessione effettiva e chimica. egli invece è alla ricerca di vera comunicazione.

*** Egli vuole incontrare e conoscere una sconosciuta utilizzando il linguaggio del corpo, cioè baciando.

**** Il termine “China White” ha avuto diversi significati nel corso degli anni. Negli anni ’70 e ’80 era usato per parlare dell’eroina, oggi è invece lo street name del furanyl fentanil e di diversi altri derivati del fentanil, un antidolorifico sintetico disponibile nella maggior parte degli ospedali occidentali. Secondo una ricerca del 2015 pubblicata dall’Universal Journal of Clinical Medicine, le modifiche chimiche al composto vengono apportate durante alcuni passaggi chiave della sintesi del fentanil. (Per farla breve, gli spacciatori cercano di riprodurre l’oppiaceo privatamente e i loro errori rendono il mix tossico). La China White è simile all’eroina e alla morfina, ma è centinaia di volte più potente.

***** “Jem and the Holograms” (in italiano semplicemente Jem) è stata è una serie televisiva animata americana anni’80 prodotta da una collaborazione fra la Hasbro e la Sunbow. La serie è ispirata ad una linea di bambole distribuita dalla Hasbro.

Kissing Strangers – DNCE – Testo

[Intro: Nicki Minaj & Joe Jonas]

Young Money

Kissing strangers

[Verse 1: Joe Jonas]

Aye, I’m just trying to make way out to the concrete jungle

Who walks with me?

Aye, oh you trying to find connection in 2 thousand something, ain’t easy

[Pre-Chorus: Joe Jonas]

Ooh

Can’t quit, take six

Wanna taste you

Language, use lips

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers

[Verse 2: Joe Jonas]

Aye, all misinformation open to interpretation

Just keep searching

Me, hyperventilating, blocking up my circulation

No waiting

[Pre-Chorus: Joe Jonas]

Ooh, can’t quit, take six

Wanna taste you

Language, use lips

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

[Verse 3: Nicki Minaj]

I got a boy that I kinda like

This is a kiss-kiss, tongue him down kind of night

He got that uhm-uhm, heard he got that China white

He got that bomb, I think I’mma call him dynamite

I gotta lotta sons, I can show you all the sonograms

Me? I’m Jem, and these bitches is the holograms

Me? I win and these bitches just lose

They ships sink, but my ship is just cruise

Anyway, I’m back, but my baby got, gimme piggy back

Drip drip, with a kitty cat, put it in his lap

Sip sip, on the tip tip, lick on his lip-lip

I think he tryna hit young Nic’ like a quick pick

[Bridge: Joe Jonas & Nicki Minaj, Both]

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

[Chorus: Joe Jonas & Nicki Minaj, Both]

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

Open heart, open mind

Never know who you’ll find

Open heart, close your eyes

Kissing strangers (oooh)

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers (oooh)

















