Dj Matrix Vs Matt Joe feat. Mad Fiftyone nel nuovo singolo “Camilla”: video e testo

Dopo Talismano e Baciami, Dj Matrix ha rilasciato il videoclip che accompagna il nuovo singolo battezzato Camilla, simpatica canzoncina estratta dall’ultima fatica discografica Musica Da Giostra Vol. 4.

Il brano vede la collaborazione dell’inseparabile Matt Joe e Mad Fiftyone, e come si evince dal titolo, si parla di una certa Camilla, una tipa carina, affascinante, modesta, studiosa e religiosa, a cui piace andare in discoteca e che fa innamorare tutti per le sue “grazie”.

Il video ufficiale è stato diretto da Dj Tilo ed è caratterizzato da un finale che potrei definire “sorprendente”.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Camilla – Dj Matrix – Testo (Download)

Conosco una ragazza che si chiama Camilla

Come?

Camilla

Come?

Camilla

Di solito non beve ma stanotte è bella brilla

Come?

Camilla

Come?

Camilla

Conosco una ragazza che si chiama Camilla

Come?

Camilla

Come?

Camilla.

Conosco una ragazza che si chiama Camilla

di solito non parla ma poi nel locale strilla

eccome se strilla

eccome se brilla

e se ti guarda negli occhi ti fa partire la scintilla

è la più bella e da confidenza a tutti

non se la tira affatto scherza anche coi più brutti

lei ride spesso, le piacciono i ragazzi

conosce poco il sesso ma di lei son tutti pazzi

son tutti pazzi

son tutti pazzi.

Conosco una ragazza che si chiama Camilla

Come?

Camilla

Come?

Camilla

Di solito non beve ma stanotte è bella brilla

Come?

Camilla

Come?

Camilla.

Ma tu guarda come è disinvolta

è più bella con la coda sciolta

non diresti che è una tipa colta

perché gira con la gonna corta

di sabato va sempre in disco

di Domenica va sempre a messa

in settimana studia tanto

vuole diventare dottoressa.

Come?

Camilla.













