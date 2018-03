DJ Matrix – Supereroi feat. Giorgio Vanni vs Jack Mazzoni: guarda il video e leggi il testo

Si intitola Supereroi il nuovo singolo di Dj Matrix estratto da Musica Da Giostra vol 5, disponibile dal 22 febbraio 2018 Sony Music Entertainment. Il disco ha esordito al primo posto su iTunes e in seconda piazza nella classifica FIMI.

Dopo “Sarà perché ti amo feat. Carolina Marquez” e “Ghostblaster” (con Gabry Ponte), il disc jockey italiano più seguito e amato del web torna a promuovere il quinto capitolo del progetto con questa simpatica e ballabile canzone, decima track dell’album, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 30 marzo 2918.

Il brano è stato scritto da Matrix insieme a Jack Mazzoni, arrangiato e mixato da Daniele “Daniel Tek” Cuccione e si avvale della voce di Giorgio Vanni, noto cantante di sigle dei cartoon, come ad esempio i Pokemon e Dragon Ball Z.

Questi due famosi cartoni animati vengono menzionati (e non poco) in questo pezzo, che racconta uno spaccato della società moderna succube del web, salvata dalle intramontabili generazioni che ancora credono nei Supereroi e che rappresentano gli ultimi veri “romantici”.

Il video ufficiale è stato diretto da Alessandro Valbonesi e tra gli ospiti, cito IPantellas e gli youtubers The Show. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Testo Supereroi (Download)

Viviamo in metropoli sotto la città

Come le tartarughe ninja

Lottiamo per difendere l’umanità

Senza tempo e senza età

Nelle vie di Gotham City

Per sconfiggere i banditi, i politici e le webstar (webstar)

Moschettieri e condottieri ma con i superpoteri diventiamo Super Saiyan

Armature Iron RoboCop

Maschere di ferro, emoticon

In cerca delle sfere Dragon Ball

Con i Pokémon intrappolati negli iPhone





Siamo solo noi

Siamo solo noi

Dagli anni ’90 e dal 2000 in poi

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Che crediamo ancora nei supereroi

(Dragon dragon dragon)

Giovani guerrieri per l’eternità

Tra videogames e realtà

Vogliamo assomigliare tutti a Spider Man

Troppo figo ed anche un po’ nerd

Voglio urlare contro il cielo

Io ai supereroi ci credo e salveranno l’umanità

(Dragon dragon dragon)

Solo se ci mascheriamo scopriremo quel che siamo

Proprio come fanno i Daft Punk

Armature Iron RoboCop

Maschere di ferro, emoticon

In cerca delle sfere Dragon Ball

Con i Pokémon intrappolati negli iPhone

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Dagli anni ’90 e dal 2000 in poi

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Che crediamo ancora nei supereroi

(Dragon dragon dragon)

Con le mani verso il cielo

Se lo voglio per davvero

L’impossibile è già realtà

Solo se ci mascheriamo

Scopriremo quel che siamo

Proprio come fanno i Daft Punk

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Dagli anni ’90 e dal 2000 in poi

Siamo solo noi (solo noi)

Siamo solo noi (solo noi)

Che crediamo ancora nei supereroi

(Dragon dragon dragon)

Solo noi

Solo noi