Dj Matrix & Matt Joe: ascolta Sarà perché ti amo feat. Carolina Marquez

Sarà perché ti amo è il primo singolo estratto da Musica da giostra Vol. 5, nuovo disco di Dj Matrix & Matt Joe, che vedrà la luce il prossimo 23 febbraio.

Il primo brano svelato, viene interpretato dalla cantante dance colombiana naturalizzata italiana Carolina Marquez ed è un chiaro omaggio all’intramontabile traccia omonima dei Ricchi e Poveri, che in quel periodo andava veramente forte.









Il singolo Sarà perché ti amo/Bello l’amore (lato A e lato B), venne rilasciato nel febbraio del 1981. Entrambe le tracks furono estratte dall’album E penso a te. Il resto è storia, in quanto la canzone venne riutilizzata in svariate occasioni, tra cover, colonne sonore e versioni in spagnolo ed in inglese.

Dj Matrix & Matt Joe, ce la ripropongono ora con la voce di Carolina, in una versione dance caratterizzata da un sound attuale che strizza l’occhio alla musica dance dei primi anni 2000.

E’ possibile ascoltarla su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo.

Dj Matrix & Matt Joe – Sarà perché ti amo testo (Download)

Che confusione, sarà perché ti amo

E’ un’emozione che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene, sarà perché ti amo

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

E’ primavera, sarà perché ti amo

Cade una stella, ma dimmi dove siamo

Che te ne frega, sarà perché ti amo.

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di me.

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di me.

Ma dopo tutto

Che cosa c’è di strano

E una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sara perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

E cosi bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c’è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo.

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di me

(Fuori e dentro di me)

Fuori e dentro di me

(Fuori e dentro di me)

Fuori e dentro di me

(Fuori e dentro di me)

Fuori e dentro di me

(Fuori e dentro di me)

Sarà perché ti amo.

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di me.

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di me.













