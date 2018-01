Dj Matrix & Matt Joe – a febbraio esce Musica da giostra Vol. 5: album teaser e tracklist

Siamo ormai giunti al quinto capitolo di Musica da giostra di Dj Matrix & Matt Joe, che arriverà negli scaffali dei negozi a poco più di un anno di distanza dal quarto volume.

Nell’album vi saranno un totale di 25 tracce, tra le quali spicca il primo singolo estratto Sarà perché ti amo feat. Carolina Marquez, cantante colombiana naturalizzata italiana. Come si evince dal titolo, si tratta del rifacimento dell’intramontabile hit anni ’80 dei Ricchi e Poveri, alla quale Matrix e Joe hanno trasmesso un sound attuale, che strizza l’occhio alla musica dance dei primi anni 2000.









Tra gli “ospiti”, non potevano mancare Gli Autogol, con i quali incisero il tormentone della scorsa estate Baila como El Papu (brano con un video che ha superato le 34 milioni di visualizzazioni), nella nuova compilation disponibile nel remix di Paolo Ortelli.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta e l’anteprima audio delle tracks nel disco, presto disponibile in pre-order anche nel formato fisico.

Tracklist Musica da giostra Vol. 5 (Audio CD – Download)

01 – DJ Matrix & Matt Joe – M.M.M. (feat. Franchino)

02 – Gabry Ponte, DJ Matrix – Ghostblaster (feat. MamboLosco, Nashley) [Remix]

03 – DJ Matrix & Matt Joe – Ma anche no (feat. IPantellas, Giuli)

04 – DJ Matrix & Matt Joe – Il calcio è la mia vita (feat. Gli Autogol)

05 – DJ Matrix vs Paolo Ortelli – Invisibile (feat. Esmeralda Morichelli)

06 – Street Housers vs DJ Matrix – Pim Pao

07 – Alien Cut & DJ Matrix – Canto libero

08 – DJ Matrix & Paps’n’Skar – Sabato sera (feat. Vise)

09 – DJ Matrix & Alien Cut – Cresciuti con la Dance (feat. Jay C)

10 – DJ Matrix feat. Giorgio Vanni vs Jack Mazzoni – Supereroi

11 – DJ Matrix & Amedeo Preziosi – Fatto male

12 – DJ Matrix & Matt Joe – Sarà perché ti amo (feat. Carolina Marquez)

13 – DJ Matrix & Jack Mazzoni vs Miani – Happy Hour

14 – Jack Mazzoni & DJ Matrix – Just Da Bit

15 – Matt Joe vs Jessie Diamond & Dj Matrix – CR10

16 – Matt Joe & DJ Matrix – Quando parte il Drop (feat. Mad Fiftyone)

17 – DJ Matrix vs Andrea Damante – Freeze

18 – Matt Joe & DJ Matrix – Dog Pound

19 – Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed – Scusate per il disagio (Matt Joe, Dj Matrix Remix)

20 – DJ Matrix & Matt Joe vs Paolo Noise – Questione di frequenze (feat. Sisma)

21 – Gli Autogol vs DJ Matrix – Baila Como el Papu (feat. Papu Gomez) [Paolo Ortelli Remix]

22 – Pilo & Christopher Vitale vs DJ Matrix – Tamarro vero (feat. Roy)

23 – DJ Matrix & Matt Joe – Camilla (feat. Mad Fiftyone) [Matt Joe, Mister V Remix]

24 – Dj Maxwell & DJ Matrix – La cassa che ti stende (feat. Lady Helen)

25 – DJ Matrix & Giuli – In fondo









