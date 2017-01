Dj Matrix, Matt Joe e Gli Autogol nel nuovo divertente singolo Talismano, dedicato al calciatore Simone Padoin: audio e testo

Musica da Giostra di Dj Matrix e Matt Joe è arrivato al quarto capitolo, uscito il 20 gennaio 2017 nel formato digitale, mentre il CD vedrà la luce una settimana più tardi.

Talismano feat. Gli Autogol è il titolo del primo singolo estratto da Musica da Giostra Vol. 4, di cui parleremo prossimamente, e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 20 gennaio.

Dopo “Tutti in piedi sul divano”, altro pezzo collaborativo con Gli Autogol, incluso nel terzo volume del progetto, Dj Matrix & Matt Joe tornano a collaborare con il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli detto ‘Rollo’, divenuto famoso grazie alle parodie ed alle imitazioni di personaggi del calcio e dello sport.

Come da oggetto, questa simpatica canzone è dedicata al centrocampista-difensore friulano ex Juventus, ora del Cagliari, Simone Padoin: si tratta di un pezzo dance dallo stile tormentone ironico e irriverente, incentrato interamente sul calciatore classe 1984 di Gemona del Friuli (Udine), soprannominato “talismano”, per aver sempre portato fortuna alle squadre in cui ha giocato o per meglio dire “militato”, visto che almeno a Torino, ha avuto pochissimo spazio.

In attesa del video ufficiale, cliccando sulla copertina del disco, accedete all’audio integrale di questa e delle altre ventuno canzoni incluse nell’album, mentre a seguire potete leggere il testo da me trascritto.

Link sponsorizzati









Talismano – Dj Matrix & Matt Joe feat. Gli Autogol – Testo (Download)

Oi oi oi

Oi oi oi

Talismano tocca male

tocca male tocca male

E tocca male tocca male

tocca male tocca male

Talismano tocca male

Talismano tocca male

Tocca male tocca male

Un talento

Tocca male tocca male

Straordinario

Talismano tocca male

Agghiacciante talismano

Talismano tocca male.

Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin

Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin

Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin.

Tutti in piedi sul divano per il talismano

Il Pado c’è, il Pado c’è

Ragazzi toccate il Pado

Il talismano, il talismano

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin.

Un talento

Straordinario

Per entrare nel cuore dei tifosi

non bisogna per essere forza un Ronaldo o Messi

Ma a volte basta essere un semplice normale

Se vuoi parlo io.

Tocca male tocca male

E tocca male, tocca male

El talismano tocca male

Talismano tocca male

E tocca male, tocca male

Voglio Ventola Ventola

Tocca male tocca male

Che Ventola

Talismano tocca male

L’ho scoperto io Padoin

Talismano tocca male.

Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin

Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin

Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin.

Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin, Padoin

Che ce frega de Leo Messi non ci abbiamo Padoin.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi