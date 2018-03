DJ Khaled – I Believe feat. Demi Lovato: video, testo e traduzione (per la colonna sonora di Nelle pieghe del tempo)

Nelle pieghe del tempo (titolo originale A Wrinkle in Time) è il nuovo film Disney diretto da Ava DuVernay e basato sul romanzo omonimo del 1963 di Madeleine L’Engle. La pellicola dovrebbe essere distribuita in Italia dal prossimo 29 marzo.

Nell’interessante colonna sonora di Nelle pieghe del tempo, di cui parleremo prossimamente, vi saranno artisti come i Sade, Kehlani, Sia e nel brano in oggetto DJ Khaled & Demi Lovato.

Khaled Mohamed Khaled ha prodotto questo pezzo (dovrebbe essere la cover di un brano che non riesco a identificare), la cui voce è della popstar statunitense, che si è detta entusiasta di partecipare a questo progetto, che segna un po’ il suo ritorno alle origini, visto che è stata proprio la Walt Disney ad averla lanciata quand’era ancora bambina con la pellicola prodotta dalla Disney “Camp Rock” e con la serie televisiva Sonny tra le stelle.

Il video ufficiale è disponibile da oggi e vede i due artisti nel magico regno in cui è ambientato l’atteso film.

Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale potete leggere i testi.

Testo I Believe

[Intro: Demi Lovato & DJ Khaled]

Ooh, yeah

Another one

Ooh, yeah

DJ Khaled

[Verse 1: Demi Lovato]

Some people stand, some people move

Tough times don’t last, but tough people do

As long as you’ve got hope, you’ll find your way

There’s power in the thoughts that you think, there’s power in the words you say

[Pre-Chorus: Demi Lovato]

Like I can, I can, I will, I will

I am, I am, no fear, no fear

[Chorus: Demi Lovato]

Today, I saw a rainbow in the rain

It told me I can do anything

If I believe, I believe, I believe in me

I believe, I believe, I believe in me

Ooh, yeah

Ooh

[Verse 2: Demi Lovato]

I got the light, inside of me

And I’ve got no choice, but to let it breathe

As long as there is love, I can make it anywhere I go

If I follow my dreams, I’ll end up building a yellow brick road

[Chorus: Demi Lovato]

Like I can, I can, I will, I will

I am, I am, no fear, no fear

[Chorus: Demi Lovato]

Today, I saw a rainbow in the rain

It told me I can do anything

If I believe, I believe, I believe in me

I believe, I believe, I believe in me

[Bridge: Demi Lovato & DJ Khaled]

I’m living my best life

I am a flower that’s blooming, like roses in spring

Living my best life

I am wearing a crown that’s only fit for a queen

I’m glorious, victorious

A warrior

Let’s ride

[Chorus: Demi Lovato]

Today, today, I saw a rainbow in the rain, in the rain

It told me I can do anything

If I believe, I believe, I believe in me (I believe)

I believe, I believe, I believe in me (I believe)

[Interlude: DJ Khaled & Demi Lovato]

When times got hard, I went harder

Ooh, yeah

The best thing I ever did was believe in me

I believe

[Chorus: Demi Lovato]

Today, I saw a rainbow in the rain, in the rain

It told me I can do anything

If I believe, I believe, I believe in me

I believe, I believe, I believe in me

[Outro: DJ Khaled]

To succeed, you must believe

We The Best Music

I believe

Another one

A Wrinkle In Time