DJ Kass & Pitbull – Scooby Doo Pa Pa (Remix): audio, testo e traduzione

Dal 27 aprile 2018 è disponibile il remix di Scooby Doo Pa Pa, nuova versione del singolo di DJ Kass che vede la collaborazione del rapper Pitbull.

Il 26enne deejay e producer di origine Dominicana cresciuto a New York, si distingue dagli altri colleghi per essere una combinazione di “follia” controllata, come a lui piace chiamarla.

La sua release di successo Scooby Doo Pa Pa, disponibile dallo scorso 12 settembre e ripubblicata nel gennaio 2018, ha superato i 40 milioni di ascolti su Spotify e sta andando forte anche nei club di newyorkesi, al punto da invogliare un mostro sacro come Pitbull ad incidere la sua versione, con due belle e nuove strofe scritte di suo pugno.

Il brano è in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 4 maggio ed è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono e quelle tradotte in italiano.

Testo Scooby Doo Pa Pa – Pitbull

[Pitbull]

DJ Kass

Mr. Worldwide (jajaja)

To’ el mundo en la discoteca con las manos pa’ arriba

Y dile

To’as las mujeres ‘tán locas

To’ los DJ, qué lo que

To’as las mujeres ‘tán locas

To’ los DJ, qué lo que

To’as las mujeres ‘tán locas

To’ los DJ, qué lo que

To’as las mujeres ‘tán locas

To’ los DJ, qué lo que





[DJ Kass]

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum-pum

Y la cosa suena ¡ra, ra, ra, ra, ra!

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

[Pitbull]

I’m livin’ Don Chino with the most winnin’ women

It was all a dream, but now we just live it (jaja)

Playin’ [?] with my bro, Joe

Alley-oop, slam dunk, yeah, that’s for sure (jaja)

Mix it then, served up on the dock

I guess you can say she gon’ hit the jackpot

Yeah, yeah, yeah, this a jack move

Now the game mine, yeah, bitch, I’m that smooth

Damn, my life done changed

From hustlin’ on the block to fallin’ off a yacht (safe)

Damn, my life done changed

But I took a step out it and it’s still off the chain (that’s right)

Damn, my life done changed

From sippin’ on vodka to ownin’ Voli (305)

Damn, my life done changed

From an AK, chop-chop to scooby doo pa-pa

[DJ Kass]

Y la cosa suena, ¡ra!

Y la cosa suena ¡ra!

Scooby doo pa, pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y la cosa suena, ¡ra!

Y la cosa suena, ¡ra!

[DJ Kass]

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum-pum

Y la cosa suena ¡ra, ra, ra, ra, ra!

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

[Pitbull]

Eenie, meeny, miny, moe

I licked it and hit it, now she want some more

I like them on all fours

I’m all for it, for sure

Armando el loquito, el querer a un besito en el ojo, carmelito

Yo sé que soy grosero, pero estoy en candela

Mami, llama a los Bomberos

No soy novedero

Yo te hablo claro, yo soy sincero

No vendo leche, pero Armando Cristián Pérez es el lechero

Tú ‘tás pa’ mí (I seen you looking that)

Yo ‘toy pa’ ti (Yo seen me looking that)

Tú ‘tás pa’ mí (I seen you looking that)

Yo ‘toy pa’ ti (¡wuh!)

[DJ Kass]

Y la cosa suena, ¡ra!

Y la cosa suena ¡ra!

Scooby doo pa, pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y la cosa suena, ¡ra!

Y la cosa suena, ¡ra!

[DJ Kass]

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum

Y el pum-pum-pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum-pum

Y la cosa suena ¡ra, ra, ra, ra, ra!

Scooby doo pa-pa

Y el pum-pum-pum-pum-pum