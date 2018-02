Dj Kass: ascolta la simpatica canzoncina “Scooby Doo PaPa” + testo, traduzione e remix

Dj Kass è un emergente dj e produttore cileno e “Scooby Doo Pa Pa” è il suo singolo virale, rilasciato lo scorso 12 settembre e ripubblicato nel gennaio 2018.

Questa simpatica canzone sta lentamente contagiando anche la penisola, ad esempio Behrami, Maxi Lopez, De Paul e altri giocatori dell’Udinese calcio, si scatenano nello spogliatoio sulle note di questo potenziale tormentone, si caricano così a poche ore dalla sfida con il Milan. Guarda il video. Sarà la nuova Harlem Shake?









Scooby Doo PaPa è la versione approssimativa e in spagnolo del successo di Big Shaq, Man’s Not Hot e vanta 3 remix ufficiali: DJ Cobra Remix, Alper Eğri Remix e DJ Travesura Remix. Cliccate sugli appositi link per ascoltarli su Spotify.

Sono svariate le coreografie sulle note di questa produzione. Per vedere i balletti è sufficiente effettuare una rapida ricerca su Youtube. Ve ne segnalo 4 che sono riuscito a trovare rapidamente (la prima – la seconda – la terza – la quarta) ma come detto, ne trovate tantissime altre.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Scooby Doo Pa Pa testo (Download – DJ Cobra Remix – Alper Eğri Remix – DJ Travesura Remix)

Pasa la juca sino le voy a dar como a esa

Y la cosa suena ¡Ra!

Y la cosa suena ¡Ra!

Scooby Doo pa, pa

Y el pum, pum, pum, pum, pum

Y la cosa suena ¡Ra!

Y el pum, pum, pum, pum, pum

Y la cosa suena ¡Ra!

Scooby Doo pa, pa

Y el pum, pum, pum, pum, pum

Y el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Y la cosa suena ¡Ra, Ra, Ra, Ra, Ra!

Scooby Doo pa, pa

Y el pum, pum, pum, pum, pum

Y el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Y la cosa suena ¡Ra, Ra, Ra, Ra, Ra!

Scooby Doo pa, pa

Y el pum pum pum pum pum

Tu quieres juca, pásamelo vente

Tu quieres juca, pásamelo vente

Sino, te voy a romper los dientes

Tu quieres juca, pásamelo vente

Tu quieres juca, pásamelo vente

Sino, te voy a romper los dientes

Pásame la maldita manguera

Sino te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue?

Pasa la manguera

Pasa la manguera sino, te bajo con problemas

Pasa la manguera

Pasa la manguera sino, te bajo con problemas

Enetingo ski ¡Ra!

Enetingo ski ¡Ra!

Squibidi pa, pa

Y el pum, pum, pum, pum, pum

En el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Enetingo ski ¡Ra!

Enetingo ski ¡Ra!

Squibidi pa, pa

Y el pum, pum, pum, pum, pum

Y el pum, pum, pum, pum, pum

You don’t know eh

The boys not hot

Mess never got

Pesperreichon crin

Tripa de pollo

No hay que ponerle nalga

Dame la mera mera yo

Dolby Studio





Scooby Doo PaPa traduzione

Passa il gioco altrimenti ti ridurrò come quello

E la cosa suona come urrà!

E la cosa suona tipo urrà!

Scooby Doo pa, pa

E il pum, pum, pum, pum, pum

E la cosa sembra urrà!

E il pum, pum, pum, pum, pum

E la cosa suona tipo urrà!

Scooby Doo pa, pa

E il pum, pum, pum, pum, pum

E il pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

E la cosa suona tipo urrà, urrà, urrà, urrà, urrà!

Scooby Doo pa, pa

E il pum, pum, pum, pum, pum

E il pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

E la cosa suona tipo urrà, urrà, urrà, urrà, urrà!

Scooby Doo pa, pa

E il pum pum pum pum pum

Vuoi giocare, passamela sbrigati

Vuoi giocare, passamela sbrigati

Atrimenti ti rompo i denti

Vuoi giocare, passamela sbrigati

Vuoi giocare, passamela sbrigati

Atrimenti ti rompo i denti

Passami quel cavolo di tubo

Atrimenti ti creerò casini qui, cos’è stato?

Passa il tubo

Passa il tubo, altrimenti ti metterò nei guai

Passa il tubo

Passa il tubo, altrimenti ti metterò nei guai

Enetingo ski urrà!

Enetingo ski urrà!

Squibidi pa, pa

E il pum, pum, pum, pum, pum

Nel pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Enetingo ski ¡Ra!

Enetingo ski ¡Ra!

Squibidi pa, pa

E il pum, pum, pum, pum, pum

E il pum, pum, pum, pum, pum

Non lo sai eh

I ragazzi non sono sexy

Mai fatto disastri

Pesperreichon crin

Trippa di pollo

Non mettere un gluteo

Dame la mera mera yo

Dolby Studio

