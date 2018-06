DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko – Ole Ole canzone ufficiale della nazionale svizzera ai mondiali di calcio in Russia: audio, testo e traduzione

E’ stata firmata dal Dj Antoine la canzone ufficiale della nazionale di calcio svizzera per i mondiali 2018 che si svolgeranno in Russia, ma il nuovo e orecchiabile brano sarà anche incluso nel nuovo album “The Time Is Now”, out il prossimo 31 agosto.

Le voci di questa nuova produzione dell’artista svizzero, sono invece di Karl Wolf & Fito Blanko. Il brano che accompagnerà la squadra Svizzera, ha già esordito l’8 giugno nell’amichevole disputata a Lugano contro il Giappone.

La ballabilissima canzone, il cui testo che potete leggere appena dopo la cover, è composto da slogan dei tifosi nelle quattro lingue nazionali, è a parer mio molto carina. Per ascoltarla su Youtube cliccate sulla copertina in basso.

Ole Ole testo e traduzione – DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko (Download)

[Verse 1]

I woke up in Miami, I woke up in L.A.

And girl you’re so damn pretty, tell me what’s your name

I do not speak your language, don’t know what you say

Red and white bikini, bottle of rosé

[Strofa 1]

Mi sono svegliato a Miami, mi sono svegliato a Los Angeles

E ragazza, sei così carina, dimmi come ti chiami

Non parlo la tua lingua, non so cosa dici

Bikini rosso e bianco, bottiglia di rosato

[Chorus]

Olé, olé, olé, olé, olé, olé

We are gon’ to party from night until day

Oh, you don’t speak my language, vous parlez français

We are gon’ to party from night until day

Olé, olé, olé, olé, olé, olé

We partied every night, we partied every day

Oh, you don’t speak my language, vous parlez français

We are gon’ to party from night until day

[Ritornello]

Olé, olé, olé, olé, olé, olé

Facciamo festa dalla notte fino al giorno

Oh, non parli la mia lingua, parli francese

Facciamo festa dalla notte fino al giorno

Olé, olé, olé, olé, olé, olé

Abbiamo fatto festa tutte le sere, abbiamo fatto festa tutti i giorni

Oh, non parli la mia lingua, parli francese

Facciamo festa dalla notte fino al giorno





[Drop]

Olé

Olé, olé, olé, olé

Olé, olé, olé, olé

Olé, olé, olé, olé

Olé, olé, olé, olé

[Verse 2]

Me emborracho en la tierra y despierto en la luna

Contigo a mi lado no quiero a ninguna

Tu tienes un flow tropical como Aruba

Carita bonita, cadera y cintura

Moviéndote con sabrosura, yeah

Me a loca como te mueves

Voy a llenarte de placeres

Quiero hacerte gritar “olé”

Y France a allez allez

Moi je veux coucher

Avec toi toda la noche all night

Gritándome “olé”

Like they do in a football game, olé

Olé, olé, olé

[Strofa 2]

Mi ubriaco sulla terra e mi sveglio sulla luna

Con te al mio fianco non mi interessa nessuna

Hai un flow tropicale come Aruba

Bella di viso, girovita e fianchi

Ti muovi con stile, sì

Mi fa impazzire il modo in cui ti muovi

Ri riempirò di piacere

Voglio farti gridare “olé”

E viva viva la Francia

Voglio andare a letto

Con te tutta la notte tutta la notte

Gridando “olé”

Come in una partita di football, olé

Olé, olé, olé

[Verse 3]

I woke up in Miami, or is this St. Tropez?

I think I’m in Croatia, the yacht club’s insane

Champagne bottles divin’ as we sail away

Hands up, party people, who came here to play

[Strofa 3]

Mi sono svegliato a Miami, o è St. Tropez?

Penso di essere in Croazia, lo yacht club è pazzo

Immersi nelle bottiglie di champagne mentre navighiamo

Mani su, festaioli, che sono venuti qui per divertirsi

