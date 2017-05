DJ Antoine vs. Mad Mark 2k17 Mix & Extended Mix – La Vie En Rose: video, testo e traduzione

La Vie En Rose è il titolo del nuovo bel singolo di Dj Antoine, disponibile nei digital store ed in streaming dal 28 aprile 2017.

Il brano è ascoltabile nelle seguenti due versioni: DJ Antoine vs. Mad Mark 2k17 Mix e DJ Antoine vs. Mad Mark 2k17 Extended Mix. Cliccate sui rispettivi link per accedere all’audio su Spotify.





Davvero niente male questo solare e positivo pezzo, sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista del testo, che invita l’ascoltatore a credere nella vita che, seppur ricca di ostacoli, va vissuta al meglio e nella sua interezza in quanto è molto breve.

Le voci che ascoltate nella nuova canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 26 maggio nel potentissimo remix di Paolo Ortelli (già remixer per Enrique Iglesias, LP, Selena Gomez, Britney Spears, Bob Sinclar e altri nomi top della scena internazionale), sono di Craig Smart (talento già all’opera in diversi brani del dj e producer svizzero come ‘Bella Vita’ e ‘Crazy World’) e Jenson Vaughan (autore di alcuni successi pop mondiali come ‘Girl Gone Wild’ di Madonna e ‘Till It’s Gone’ di Britney Spears).

Dopo aver scalato le classifiche con decine di successi, il multiplatino DJ Antoine torna con questa nuova hit per l’estate 2017, che vi consiglio di ascoltare.

Questa energica summer tune pop dance, che a mio parere ha le carte in regola per fare bene nelle classifiche, è accompagnata dal lyric video. che potete gustarvi cliccando sull’immagine in basso. Qui l’artwork video nel canale Youtube di X-Energy, label con la quale è stato pubblicato questo pezzo.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone, che non a caso è stata inserita nella tracklist di Striscia La Compilation Summer 2017.

DJ Antoine – La Vie En Rose traduzione (Download: Mix – Extended Mix)

[Ritornello]

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

La tua vita è ciò che ne fai (o “la tua vita è ciò che ti circonda”)

Quindi va avanti e prenditela

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

Quando meglio di stasera per festeggiare

Woah-oh

[Verso 1]

Quando i tuoi occhi vedono solo cieli scuri

Quando su di noi ci sono nuvole tempestose

Il dolore che hai dentro può farti sentire come se

Il mondo intero fosse senza colore

[Refrain]

Oh, ma poi i raggi del sole

Inizieranno a riempire nuovamente il tuo cuore

E inizierai a credere nella vita

Ora tutto quello vedrai è

[Ritornello]

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

La tua vita è ciò che ne fai

Quindi va avanti e prenditela

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

Quando meglio di stasera per festeggiare

Woah-oh

[Ponte]

Ho buttato via un milione di giorni

Solo per ballare con te ancora una volta

Senti il ritmo, senti il tuo corpo liberarsi (o “libera il tuo corpo”)

E mettilo su di me

Mi piace come ti muovi perché

La vita è come un oceano

Con le emozioni

Devi solo uscire dall’ombra

E lasciare che la luce ti indichi la strada

[Verso 2]

Tieniti forte, la vita è una corsa selvaggia (o “un difficile viaggio”)

Piena di alti e bassi e curve

E finisce in un batter d’occhio

Quindi cerchiamo di ridere tutti, di amare e vivere

(Bailar!)

[Refrain]

Oh, ma poi i raggi del sole

Inizieranno a riempire nuovamente il tuo cuore (nuovamente)

E inizierai a credere nella vita

Ora tutto quello vedrai è

[Ritornello]

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

La tua vita è ciò che ne fai

Quindi va avanti e prenditela

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa (la vita in rosa)

Quando meglio di stasera per festeggiare

(Devi festeggiare)

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

La tua vita è ciò che ne fai

Quindi va avanti e prenditela

La vita in rosa

La vita, la vita in rosa

Quando meglio di stasera per festeggiare

Woah-oh

Woah-oh

La Vie En Rose – DJ Antoine – Testo

[Chorus]

La vie en rose

La vie, la vie en rose

Your life is what you make it

So go ahead and take it

La vie en rose

La vie, la vie en rose

When better than tonight to celebrate

Woah-oh

[Verse 1]

When your eyes only see dark skies

When there’s storm clouds overhead

The pain inside can make you feel like

The whole world is colorless

[Refrain]

Oh, but then rays of sunlight

Start to fill your heart again

And you begin to believe in life

Now all that you’re seeing is

[Chorus]

La vie en rose

La vie, la vie en rose

Your life is what you make it

So go ahead and take it

La vie en rose

La vie, la vie en rose

When better than tonight to celebrate

Woah-oh

[Bridge]

I throw away a million days

Just for one more time to baile with you

Feel the rhythm, set ya body free

And put it pon me

I like the way you move because

Life is like an ocean

With emotion

You just gotta step out de shade

And let de light show you de way

ay ay ay

[Verse 2]

Hold on tight, life is a wild ride

Full of ups and downs and bends

And it goes by in the blink of an eye

So let’s all laugh, love and live

(Bailar!)

[Refrain]

Oh, but then rays of sunlight

Start to fill your heart again (again)

And you begin to believe in life

Now all that you’re seeing is

[Chorus]

La vie en rose

La vie, la vie en rose

Your life is what you make it

So go ahead and take it

La vie en rose

La vie, la vie en rose (la vie en rose)

When better than tonight to celebrate

(You’ve got to celebrate)

La vie en rose

La vie, la vie en rose

Your life is what you make it

So go ahead and take it

La vie en rose

La vie, la vie en rose

When better than tonight to celebrate

Woah-oh

Woah-oh

















