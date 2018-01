DJ Antoine: guarda il video del nuovo brano El Paradiso feat. Armando & Jimmi The Dealer (con testo e traduzione)

El Paradiso è il titolo del nuovo singolo di Dj Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer, pubblicato il 26 gennaio 2018 anche nelle versioni DJ Antoine vs. Mad Mark 2k18 Mix e DJ Antoine vs. Mad Mark 2k18 Extended Mix.

Questa canzone è estratta dal futuro album “THE TIME IS NOW”, che farà seguito a Provocateur (2016). Il progetto vedrà la luce il prossimo 23 marzo.









Devo ammettere che questo pezzo è molto carino e che è un vero piacere ascoltarlo. Sarà uno dei prossimi tormentoni? Giudicate voi ascoltandolo. Qui l’audio delle versioni DJ Antoine vs. Mad Mark 2k18 Mix e DJ Antoine vs. Mad Mark 2k18 Extended Mix.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al video ufficiale girato nelle montagne innevate, mentre a seguire al testo e alla relativa traduzione in italiano.

El Paradiso testo – DJ Antoine

[Verse 1: Jimmi the Dealer]

I’m done counting these bans

I’m ‘bout to pop all these xans

Baby girl, I’ll take your clothes off

Or Imma kick you right out of this mansion

Comin’ up, I never had shit

Now we in St. Moritz, diamond’s dancin’

Went to Medellín, took my chances

Meet up with a team, now we bandits

[Pre-Chorus: Jimmi the Dealer]

I lived a wide life, ya

My diamonds shine bright, ya

Girl, get your mind right, ya

Cuz you stuck in the limelight, ya

Hey mountain circle

Poppin’ bottles with models

With Antoine and Armando

Viva el paradiso

[Chorus: Armando]

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso

[Drop: DJ Antoine]

[Verse 2: Jimmi the Dealer]

I’m so happy how we made out

We partied with devils and angels

So high, when we come down we raise hell

We want this forever, it can’t fade out

Almost in heaven, we so close

All this gold and this ice got me so frozen

I met a red bone, called her Bordeaux

Ya , she pretty, she bad and she don’t know

[Pre-Chorus: Jimmi the Dealer]

I lived a wide life, ya

My diamonds shine bright, ya

Girl, get your mind right, ya

Cuz you stuck in the limelight, ya

Hey mountain circle

Poppin’ bottles with models

With Antoine and Armando

Viva el paradiso

[Chorus: Armando]

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso

[Drop: DJ Antoine]

[Bridge: Armando]

Big shots up in St. Tropitz

We used to fly to Belize, but now we’re in St. Moritz

I’m with the girl of my dreams, her chest and diamonds on me

And this is gon’, oh, this is gonna be

[Chorus: Armando]

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

Woah-oh-oh, el paradiso

Oh-oh-oh, so close to heaven

[Drop: Armando]

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso

All of my life, all in my dreams

All in one day, up in el paradiso





DJ Antoine – El Paradiso traduzione

[Strofa 1: Jimmi the Dealer]

Ho finito di questi contare divieti

Sto per sputare tutti questi xanax

Bambolina, ti tolglierò i vestiti

O ti butterò fuori da questo magione

Arrivo, non ho mai avuto nulla

Ora siamo diamanti che ballano a St. Moritz

Sono andato a Medellín, sfruttando l’occasione

Ad incontrare una squadra, ora siamo banditi

[Pre-Ritornello: Jimmi the Dealer]

Ho vissuto una vita ampia

I miei diamanti brillano

Ragazza, schiarisciti le idee

Perché sei bloccata sotto i riflettori, sì

Hey Mountain Circle

Stappando bottiglie con modelle

Con Antoine e Armando

Evviva il paradiso

[Ritornello: Armando]

Woah-oh-oh, il paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

Woah-oh-oh, il paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

Tutta la mia vita, era tutto nei miei sogni

Tutto nello stesso giorno, nel paradiso

Tutta la mia vita, tutto nei miei sogni

Tutto in un giorno, in paradiso

[Drop: DJ Antoine]

[Strofa 2: Jimmi the Dealer]

Sono così felice di come ci siamo baciati

Abbiamo festeggiato con diavoli e angeli

Così in alto, quando scendiamo, scateniamo l’inferno

Vogliamo che sia così per sempre, non deve finire

Quasi in paradiso, siamo ad un passo

Tutto questo oro e questo ghiaccio mi hanno fatto congelare

Ho incontrato un osso rosso, l’ha chiamata Bordeaux

Sì, lei è carina, cattiva e non lo sa

[Pre-Ritornello: Jimmi the Dealer]

Ho vissuto una vita ampia

I miei diamanti brillano

Ragazza, schiarisciti le idee

Perché sei bloccata sotto i riflettori, sì

Hey Mountain Circle

Stappando bottiglie con modelle

Con Antoine e Armando

Evviva il paradiso

[Ritornello: Armando]

Woah-oh-oh, il paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

Woah-oh-oh, il paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

Tutta la mia vita, era tutto nei miei sogni

Tutto nello stesso giorno, nel paradiso

Tutta la mia vita, tutto nei miei sogni

Tutto in un giorno, in paradiso

[Drop: DJ Antoine]

[Ponte: Armando]

Pezzi grossi a Saint-Tropez

Volevamo arrivare a Belize, ma ora siamo a St. Moritz

Sono con la ragazza dei miei sogni, il suo petto e i diamanti su di me

E questo, oh, questo diventerà

[Ritornello: Armando]

Woah-oh-oh, il paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

Woah-oh-oh, paradiso

Oh-oh-oh, così vicini al paradiso

[Drop: Armando]

Tutta la mia vita, era tutto nei miei sogni

Tutto in un solo giorno, nel paradiso

Tutta la mia vita, era tutto nei miei sogni

Tutto in un giorno, nel paradiso

