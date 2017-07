Disciples e il singolo On My Mind ft. Duvall: video e traduzione del testo + remixes

On My Mind è l’ultimo fortunato singolo dei Disciples, pubblicato il 17 febbraio 2017 e da aprile disponibile in sei remix ufficiali.

Nello specifico, le versioni sono Denney Remix, Chi Thanh Remix e Unorthodox Remix, racchiuse nell’EP remixes part. 1, mentre le versioni Alex Adair Remix, Luke Mac Remix e Bilel Remix sono incluse nell’EP remixes part. 2.

Il trio di producers londinesi composto da Nathan Vincent Duvall, Gavin Koolmon e Luke McDermott ha prodotto questo bel pezzo, scritto con la collaborazione di Kiris Houston.

La canzone sfoggia una grande linea di basso, elementi percussivi e tutti gli elementi incisivi che sono stati marchio di fabbrica del sound del trio britannico, con l’aggiunta del corposo vocal di Duvall.

On My Mind rappresenta a pieno le abilità produttive dei Disciples e segue un terreno già spianato dalla recente collaborazione con David Guetta in ‘No Worries’, brano fortemente sostenuto dalle radio Italiane, come avvenuto anche nel singolo ‘Daylight’, che in UK ha raggiunto le vette della dance chart di BBC Radio 1.

Il video ufficiale è stato diretto da João Retorta ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

On My Mind – Disciples – Traduzione (Download – Remixes pt. 1 – Remixes pt. 2)

[Introduzione]

Tutto quello che faccio ogni sera è pensare a te

Tutto quello che faccio ogni sera è pensare a te

[Strofa 1]

Siamo persi o è amore quello che sto provando?

Il tuo forte tocco è qualcosa che continua a guarire

[Pre-Ritornello]

E possiamo parlarne, svegliami se sto sognando

Siamo persi o è amore quello che sto provando?

[Ritornello 1]

Tu resti nella mia testa, nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa, sei nei miei pensieri tutte le sere

[Strofa 2]

Soltanto noi, non ho bisogno di nient’altro

Mi fido solo di te, sei l’unica in cui credo

[Pre-Chorus]

E possiamo parlare di questo, svegliarmi se sto sognando

Siamo persi o è questo amore che mi sento?

[Ritornello 2]

Tu resti nella mia testa, nei miei pensieri tutte le sere

Mentre rimani nella mia testa, nella mia mente tutte le sere

Sì, resti nella mia testa, tutte le sere, nei miei pensieri

Tu resti nei miei pensieri

Tu, sì, sei nei miei pensieri tutte le sere

[Ponte]

Tutto quello che faccio ogni notte è pensare a te

Tutto quello che faccio ogni notte è pensare a te

Tutto quello che faccio sempre, tutto quello che faccio, tutto quello che faccio sempre

Tutto quello che faccio sempre, tutto quello che faccio, tutto quello che faccio sempre

[Ritornello 3]

Tu resti nella mia testa, nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa, nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa, resti nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa

Tu, sì, sei nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa, resti nei miei pensieri tutte le sere

Tu resti nella mia testa

Tu, sì, sei nei miei pensieri tutte le sere

Disciples – On My Mind testo

[Intro]

All I do every night is think about you

All I do every night is think of you

[Verse 1]

Are we lost or is this love that I’m feeling?

Your burning touch is something that keeps on healing

[Pre-Chorus]

And we can talk about it, wake me up if I’m dreaming

Are we lost or is this love that I’m feeling?

[Chorus 1]

You stay on my mind, on my mind every night

You stay on my mind, you’re on my mind every night

[Verse 2]

Only us, nothing else that I’m needing

It’s you I trust, the only one I believe in

[Pre-Chorus]

And we can talk about it, wake me up if I’m dreaming

Are we lost or is this love that I’m feeling?

[Chorus 2]

You stay on my mind, on my mind every night

While you stay on my mind, on my mind every night

Yeah, you stay on my mind, on my mind every night

You stay on my mind

You, yeah, you stay on my mind every night

[Bridge]

All I do every night is think about you

All I do every night is think of you

All I do every, all I do, all I do every

All I do every, all I do, all I do every

[Chorus 3]

You stay on my mind, on my mind every night

You stay on my mind, on my mind every night

You stay on my mind, you stay on my mind every night

You stay on my mind

You, yeah, you stay on my mind every night

You stay on my mind, you stay on my mind every night

You stay on my mind

You, yeah, you stay on my mind every night

















