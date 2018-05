Diplo – “Stay Open” feat. MØ & Levante per il progetto Tuborg Open: video, testo e traduzione

Anche quest’anno torna il progetto internazionale Tuborg Open, nato nel 2017 per incoraggiare le persone ad essere “Open To More”, vale a dire essere curiose, esplorare il mondo che le circonda, provare nuove esperienze e condividerle con gli altri, al fine di scoprire gli sbalorditivi risultati a cui tutto ciò può portare. Ogni cantante coinvolto nell’iniziativa, scrive i propri testi al fine di narrare una storia in modo del tutto personale, riflettendo la diversità e l’unicità della cultura locale che rappresenta.

Se ricorderete, lo scorso anno Tuborg Open scelse Turn it up, prodotta da J-Ax e Fedez ed interpretata da Sergio Sylvestre. Nell’edizione 2018 è la volta di Stay Open di Diplo feat. MØ, che da venerdì 25 maggio sarà disponibile nei digital store ed in streaming nella versione che vedrà protagonista anche la nostra Levante, che ha quindi avuto l’onore di collaborare con due stelle mondiali che non hanno bisogno di presentazioni. Da tale giorno, il brano verrà anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. Oltre all’Italia, il progetto coinvolgerà tanti altri artisti da Bulgaria, Cina, Myanmar, Nepal e Russia, per cui “Stay Open” sarà disponibile in diverse versioni.

Il dj e produttore statunitense e la cantautrice danese, hanno invitato la cantautrice siciliana a riscrivere versi personali, che spieghino cosa significhi per lei essere “Open To More”, un’ambiziosa sfida raccolta da Claudia Lagona, che per la prima volta in carriera si è cimentata nella scrittura di un brano già imbastito nella sua struttura musicale, con un tema ispiratore ben preciso.

In attesa di ascoltare la versione con la cantante di Caltagirone, cliccando sulla cover in basso potete gustarvi il lyric video, mentre a seguire trovate i testi.

Stay Open testo e traduzione – Diplo ft. MØ (Download – Versione con Levante)

[Verse 1]

Even in the darkest hour

You don’t have to search so hard

You’re the one that holds the power

Now’s the time to play your part

If you could see your true colours

You wouldn’t have to try so hard

Hiding under all these covers

We all work the way we are

[Strofa 1]

Anche nei momenti più bui

Non devi cercare così tanto

Tu sei quello che detiene il potere

Adesso è il momento di fare la tua parte

Se potessi vedere la tua vera natura

Non dovresti sforzarti così tanto

Nascondendoti sotto tutte queste coperte

Facciamo tutti quel che possiamo

[Pre-Chorus]

It’s the same with me and you and everybody

All hold tight our breath while waiting for the party

[Pre-Ritornello]

Questo vale per me, per te e per tutti

Tutti trattengono il respiro mentre aspettano la festa

[Chorus]

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Lost in the night, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you

[Ritornello]

Così tante porte, così tante chiuse per noi

Oh, tesoro, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta

Persa nella notte, fuori dal club

Oh, piccola, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta per te

[Verse 2]

Baby, I can read the stars

And I see how they shine for you

Don’t cave yourself up in the darkness

So many better things to do

Wish you could see your true colours

Don’t be afraid to play your cards

The sky is open, you should follow

We all work the way we are





[Strofa 2]

Tesoro, sono in grado di leggere le stelle

E vedere come brillano per te

Non cedere nell’oscurità

Così tante cose migliori da fare

Dovresti vedere la tua vera natura

Non aver paura di giocare le tue carte

Il cielo è aperto, dovresti seguirlo

Facciamo tutti quel che possiamo

[Pre-Chorus]

It’s the same with me and you and everybody

All hold tight our breath while waiting for the party

[Pre-Ritornello]

Questo vale per me, per te e per tutti

Tutti trattengono il respiro mentre aspettano la festa

[Chorus]

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Lost in the night, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you

[Ritornello]

Così tante porte, così tante chiuse per noi

Oh, tesoro, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta

Persa nella notte, fuori dal club

Oh, piccola, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta per te





[Refrain]

You know, you know

Oh, you know, you know

Open for you

[Refrain]

Sai, lo sai

Oh, lo sai, lo sai

Aperta per te

[Bridge]

It’s the same with me and you and everybody

All hold tight our breath while waiting for the party

It’s the same with me and you and everybody

All hold tight our breath while waiting for the party

[Ponte]

Questo vale per me, per te e per tutti

Tutti trattengono il respiro mentre aspettano la festa

Questo vale per me, per te e per tutti

Tutti trattengono il respiro mentre aspettano la festa

[Chorus]

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Lost in the night, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you

[Ritornello]

Così tante porte, così tante chiuse per noi

Oh, tesoro, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta

Persa nella notte, fuori dal club

Oh, tesoro, il mio cuore è aperto

Sai che rimango aperta per te





Versione con Levante – Dal 25 maggio…