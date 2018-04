Diplo – Color Blind feat. Lil Xan: video e traduzione del testo del nuovo singolo

Il 22 marzo 2018 Diplo ha rilasciato il nuovo nonché settimo EP California (audio su Spotify – Download), interessante Extended Play composto da sei tracce, che vedono collaborazioni con Lil Yachty & Santigold, MØ & GoldLink, Desiigner, Dram, Trippie Redd e il giovane rapper statunitense Lil Xan, reduce dall’incredibile successo del singolo “Betrayed”, con cui il producer collabora sulle note del brano in oggetto, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 13 aprile.

Oltre ad essere presente nell’EP, la canzone è anche inclusa nel debut album della promessa del rap mondiale “Total Xanarchy” (audio), rilasciato il 6 aprile.

Nel brano, la cui produzione combina le parti cantate di Xan con le famose melodie elettroniche del multiplatino Diplo, il rapper parla della sua incapacità di vedere quanto fosse unilaterale una sua relazione passata.

Se nella canzone non mancano riferimenti più o meno indiretti alle droghe, nel video diretto da Austin Peters, Xan sembra totalmente fatto.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e il testo. Per la cronaca, nel canale Youtube di Diplo è possibile vedere i video di cinque delle sei tracce dell’EP.

** Faygo è una bevanda analcolica distribuita negli Stati Uniti e nel Canada meridionale. Questa bevanda viene spesso mescolata con sciroppo per la tosse a base di codeina (che è un oppiaceo), rendendola quindi una droga ricreazionale che viene chiamata in tanti modi, come purple drank, sizzurp, lean, purple jelly ecc. e Lil Xan è un fan di questa miscela. Per tale scopo viene spesso utilizzata anche la Sprite. In questo sito è la terza volta che parliamo di questo mix, tema già trattato in OMG di Camila Cabello feat. Quavo e in Know No Better proprio dei Major Lazer di Diplo.

Testo Color Blind

[Chorus]

I’ve been so color blind

And I’ve been so color blind (haha, yeah)

[Verse 1]

Ayy, trips to the mall, I just stripped in the fall

I think I might really be the one after all, yeah

The one to rule them all, I’m the chosen one, the savior

But all these triple six, yeah

Make it look like I was up to no good

At least that’s what my momma said, yeah

Now I’m the one givin’ momma bread

Done with the pain, I’m just so heartless

[Chorus]

I’ve been so color blind

And I’ve been so color blind

[Break]

(I said)

(I said)

[Verse 2]

Love don’t cost a thing, yeah

So all my girls need diamond ring, yeah, yo, yo

Text that I sent that you never ever read

Got me feelin’ like you never ever ever really cared, yeah

But that’s okay though

I hope you feel okay though

They used to call me Diego

My favorite drink is Faygo

I’ve been so so so-

[Break]

(I said)

(I said)

I’ve been so color blind

I’ve been so color blind

[Chorus]

I’ve been so color blind

And I’ve been so color blind