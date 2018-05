Diodato – Essere semplice: audio e testo del nuovo singolo

Da oggi è in rotazione radiofonica, nei negozi e disponibile per l’ascolto Essere semplice, il nuovo singolo del cantautore aostano Diodato, che dopo l’esperienza con Roi Paci al Festival di Sanremo sulle note di Adesso, classificatasi all’ottavo posto, volta quindi pagina proponendoci una canzone che a parer mio è niente male.

Pubblicato via Carosello Records, si tratta un freschissimo pezzo pop che l’artista classe 1981 dedica a «A chi ha sempre fatto di testa sua, sbagliando spesso, facendosi pure del male. A chi almeno una volta ha desiderato d’essere un po’ più semplice. Ai complicati senza speranza.».

Dietro la leggerezza e la spensieratezza della melodia, si nasconde il messaggio di prendere le cose con semplicità, nonostante le difficoltà della vita.

Per ascoltare la nuova canzone cliccate sulla cover, dopo la quale potete leggere le parole che la compongono.

Testo (Download)





Ci sono cose che succedono

un giorno all’improvviso

che sembra quasi fosse tutto scritto, già deciso

e tutto ciò che hai dato per scontato

sembra svanire in un istante cancellato

tutte le cose per scelta hai trascurato

ogni parola che non hai ascoltato

quello che avevi chiuso in uno scantinato

adesso torna a dirti quanto sei sbagliato.

E chiedo scusa se non ho vissuto

come gli altri mi dicevano

se tutto quello che ho desiderato

era più grande di me

e ora che sono qui mi manca il fiato

vorrei davvero essere semplice

ma so che è stupido considerato

che non fa parte di me.

Ma sono cose che succedono

cosi improvvisamente

che tutto quello che ora ti circonda cambia in un istante

e tutto ciò a cui non hai più pensato

quello che hai fatto agli altri e che hai dimenticato

ogni momento ogni occasione che hai sprecato

ogni consiglio che non hai ascoltato

tutte le cose che hai bruciato e disprezzato

sembrano dirti quanto sei sbagliato.

E chiedo scusa se non ho vissuto

come gli altri mi dicevano

se tutto quello che ho desiderato

era più grande di me

e ora che sono qui mi manca il fiato

vorrei davvero essere semplice

ma so che è stupido considerato

che non fa parte di me.

Che sono stato sempre complicato, sempre fuori dal coro, sempre inadeguato

come chi non trova mai la strada per tornare a casa

ma sono cose che succedono

ma si che ci vuoi fare…

E chiedo scusa se non ho vissuto

come gli altri mi dicevano

se tutto quello che ho desiderato

era più grande di me

e ora che sono qui mi manca il fiato

vorrei davvero essere semplice

ma so che è stupido considerato

che non fa parte di me.