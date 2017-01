Diodato: titoli delle canzoni e audio dell’album 2017 “Cosa siamo diventati”

Ad oltre due anni di distanza da “A ritrovar bellezza” (tributo ai grandi della musica italiana), ed a tre dal disco d’esordio “E forse sono pazzo”, rilasciato dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2014 con il brano “Babilonia”, che si aggiudicò il premio di Mtv “Best New Generation”, il cantautore aostano Antonio Diodato ha pubblicato il suo terzo album in studio battezzato Cosa siamo diventati (Carosello Records), dal 27 gennaio 2017 disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto racchiude un totale di dodici nuove canzoni, 12 brani nei quali l’artista mette a nudo la propria anima, arrivando a scavare in profondità, tra le quali spicca il primo singolo estratto Mi si scioglie la bocca, un pezzo dal forte impatto emotivo, che esalta le grandi doti di scrittura e composizione dell’artista classe 1981, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 30 dicembre 2016.

Cosa siamo diventati è un interessante album dal respiro internazionale, in cui il talento del cantautore emerge in maniera definitiva. Fra le tracks incluse, composte in maniera raffinata, troviamo le passioni di Diodato: quella per il cantautorato classico, ma anche la sua vena rock.

Qui dentro c’è la storia che ho voluto raccontare, una storia probabilmente simile a tante altre, ma in fondo unica, come lo sono tutte. C’è un vissuto fatto di fragilità, di sensi di colpa, di felicità, di incontri luminosi e distacchi dolorosi, di ombra e di luce, di caduta e di rinascita. C’è la consapevolezza che tutto si arrende all’inarrestabile divenire delle cose.

Con queste parole Antonio ha descritto il suo terzo lavoro, che sarà seguito da una tournée, che lo vedrà impegnato all’Hiroshima di Torino il 2 febbraio, il giorno dopo al Santeria Social di Milano, l’8 al Monk di Roma (originariamente era prevista al Teatro Quirinetta), il 16 allo Spazio Alfieri di Firenze, il 24 al Lanificio 25 di Napoli e il 25 febbraio al Villanova di Pulsano (TA). I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne, ad eccezione della data torinese, per la quale i biglietti sono disponibili esclusivamente nei punti vendita autorizzati.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli degli altri undici inediti ed un link per accedere gratuitamente all’audio.

Tracklist Cosa siamo diventati – Diodato album (Disponibile su Amazon nei formati Audio CD e Digital Download)

Uomo fragile 4:00 Colpevoli 3:11 Paralisi 4:25 Fiori immaginari 4:00 Guai 4:00 Cosa siamo diventati 3:59 Mi si scioglie la bocca [Video Ufficiale] 4:30 La verità 3:16 Un po’ più facile 3:02 Di questa felicità 3:16 Per la prima volta 4:02 La luce di questa stanza 4:09

Streaming audio: Per ascoltare gratuitamente le dodici canzoni inclusa nel disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













