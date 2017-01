Luis Fonsi e Daddy Yankee nel nuovo singolo “Despacito”: video, testo e traduzione

Qui su Nuove Canzoni è la prima volta che parliamo di Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, meglio conosciuto come Luis Fonsi, cantante, autore e attore portoricano classe 1978, che nel 2009 si aggiudicò un Latin Grammy come “canzone dell’anno” con il brano Aqui Estoy Yo.

Quest’artista ha all’attivo ben otto album in studio e Despacito, incisa con la collaborazione del connazionale producer e cantautore Daddy Yankee (massima espressione del Reggaeton), dovrebbe essere inclusa nel nono disco, ancora senza titolo e release date.

Era dal 2014 che si erano un po’ perse le tracce di Fonsi, che torna quindi alla ribalta con questo brano, decisamente orecchiabile e gradevole, nel quale si rivolge ad una donzella, invitandola a ballare e soprattutto a trascorrere intimi momenti insieme, cosa che del resto fa anche Yankee, grande artista già all’opera con Fonsi nel brano del 2010 “Dame un oportunidad”.

I due artisti sono presenti nel videoclip ufficiale che accompagna la canzone, un filmato diretto da Carlos Perez, girato a proprio a Porto Rico.

Il festoso video, vede la partecipazione della bellissima modella Zuleyka Rivera, che nel 2006 divenne miss universo.

Per gustarvi questo cortometraggio di quasi 5 minuti cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono il singolo.

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito traduzione (Download: su Amazon – Su iTunes)

Ay

Fonsi

DY

Oh oh …

Oh no, oh no …

oh

Sì …

Daddy Dididiri

Andiamo

Sì, sai che è da un po’ che ti osservo

Devo ballare con te oggi (DY)

Ho visto che i tuoi occhi mi stavano chiamando

Mostrami la via che verrò (Oh)

Tu, tu sei il magnete ed io il metallo

Mi avvicino e preparo il mio programma

Solo al pensiero mi batte forte il cuore (Oh yeah)

Già, già inizia a piacermi me più del normale

Tutti i miei sensi stanno chiedendo di più

La cosa va presa senza alcuna fretta

Lentamente

Voglio respirare il tuo collo lentamente

Lascia che ti dica delle cose nell’orecchio

Così se non sei con me ti ricordi di me

Lentamente

Voglio spogliarti lentamente con un bacio

Formo sulle pareti del tuo labirinto

E farò del tuo corpo un intero manoscritto

Alzati, alzati, alzati

Alzati, alzati

Voglio vedere i tuoi capelli ballare

Voglio essere il tuo ritmo

Voglio conoscere

I tuoi posti preferiti (preferiti, preferiti baby)

Fammi oltrepassare le tue aree di pericolo

Fino a farti urlare

Ed a farti dimenticare il tuo nome

(Daddy Yankee)

Se ti chiedo un bacio vieni a darmelo

So che stai pensando a quello

Era da un po’ che ci provavo

Dolcezza te lo sto dando

Sai che con me il tuo cuore batte forte

Sai che che questa baby cerca emozioni forti

Vieni a provare la mia bocca per vedere che sapore ha

Voglio vedere quanto amore ti occorre

Non ho fretta mi voglio concedere a te

Iniziamo lentamente e dopo andiamo sul selvaggio

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

quando mi baci con quella maestria

Vedo che sei maliziosa con delicatezza

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Quella bellezza è un puzzle

Però ho qui il pezzo per montarlo

Lentamente

Voglio respirare il tuo collo lentamente

Lascia che ti dica delle cose nell’orecchio

Così se non sei con me ti ricordi di me

Lentamente

Voglio spogliarti lentamente con un bacio

Formo sulle pareti del tuo labirinto

E farò del tuo corpo un intero manoscritto

Su, su, su, su, su

Voglio vedere i tuoi capelli ballare

Voglio essere il tuo ritmo

Voglio conoscere

I tuoi posti preferiti (preferiti, preferiti baby)

Fammi oltrepassare le tue aree di pericolo

Fino a farti urlare

Ed a farti dimenticare il tuo nome

Lentamente

Facciamolo su una spiaggia a Porto Rico

Finché le onde gridano Benedetto

Affinché il mio sigillo stia con te

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Voglio conoscere

I tuoi luoghi preferiti (preferiti, preferiti baby)

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Fino a farti urlare

Ed a farti dimenticare il tuo nome

Lentamente

Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Testo

Ay

Fonsi

DY

Oh oh…

Oh no, oh no…

Oh

Yeah…

Dididiri Daddy

Go

Sí, sabes que ya llevo rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (DY)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino que yo voy (Oh)

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah)

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oido

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

Sube, sube, sube

Sube, sube

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

(Daddy Yankee)

Si te pido un beso ven dámelo

Yo sé que estás pensandolo

Llevo tiempo intentandolo

Mami esto es dando y dandolo

Sabes que tu corazón conmigo te hace bom bom

Sabes que esa beba está buscando de mi bom bom

Ven prueba de mi boca para ver como te sabe

Quiero quiero ver cuanto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje

Empecemos lento, después salvaje

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Veo que eres malicia con delicadeza

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa montarlo aquí tengo la pieza

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oido

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

Sube, sube, sube, sube, sube

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

Despacito

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten Ay Bendito

Para que mi sello se quede contigo

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito baby)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

Despacito

















