Descemer Bueno & Enrique Iglesias feat El Micha – Nos Fuimos Lejos: video ufficiale, testo e traduzione

Il cantautore e produttore cubano Descemer Bueno e il collega spagnolo Enrique Iglesias, hanno unito le forze nel nuovo singolo Nos Fuimos Lejos, disponibile in streaming e negli store digitali dal 6 aprile 2018.

E’ niente male la nuova canzone, che vede anche la collaborazione del cantante reggaeton cubano: Nos Fuimos Lejos potrebbe tranquillamente divenire tra i pezzi più gettonati dei prossimi mesi.

Il tema è più o meno sempre lo stesso: i cantanti hanno letteralmente perso la testa per una ragazza…

Il video ufficiale è stato diretto dal portoricano Pedro Vázquez ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube di Iglesias cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate il testo in spagnolo e quello tradotto in italiano.

Nos Fuimos Lejos traduzione (Download)

[Descemer Bueno, Micha]

Indipendenti come l’aria

Descember Bueno

Micha; Enrique Iglesias

[Enrique Iglesias, Descemer Bueno]

Non voglio che stanotte finisca e ci resta poco

Voglio che sia infinita

Lei sa come entrare nella mia testa

Con delicatezza senza stress

Lei sa quale pulsante palparmi

Perché ha il potere e la magia per sorprendermi

[Enrique Iglesias, Descemer Bueno]

Quando sono con lei, è come bere la passione in bottiglia

Quando si concede, cado ubriaco

Ubriaco d’amore tra le sue braccia

Quando mi bacia, il suo sapore mi fa salire in cielo

E mi perdo nel tuo universo

Faccio un viaggio di sola andata senza ritorno

E le chiedo “Andiamo più lontano possibile”

[Enrique Iglesias & Descemer Bueno, (Descemer Bueno)]

Iniziamo a terra

E prendiamo il volo

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Tu ed io ce ne andiamo lontano

Iniziamo a terra (iniziamo a terra)

E prendiamo il volo (e voliamo)

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

[Enrique Iglesias, Descemer Bueno]

Voglio che stasera vincano i sentimenti

Che continuino a salire, liberi come il vento

Lei sa come farmi innamorare

Lui sa soddisfarmi e mi diverte

Lei sa quale pulsante palparmi

Perché ha il potere e la magia per sorprendermi

[Enrique Iglesias, Descemer Bueno]

Quando sono con lei, è come bere la passione in bottiglia

Quando si concede, cado ubriaco

Ubriaco d’amore tra le sue braccia

Quando mi bacia, il suo sapore mi fa salire in cielo

E mi perdo nel tuo universo

Faccio un viaggio di sola andata senza ritorno

E le chiedo “Andiamo più lontano possibile”

[Enrique Iglesias & Descemer Bueno, (Descemer Bueno), El Micha]

Iniziamo a terra

E prendiamo il volo

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Tu ed io ce ne andiamo lontano

Iniziamo a terra (iniziamo a terra)

E prendiamo il volo (e voliamo)

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Micha!

[El Micha]

Ce ne andiamo lontano

Senza sosta, senza bagagli

Senza dogana affinché non resti insoddisfatta

Che se non apri la porta mi intrufolo dalla finestra

Che se ti chiamassi “Eva” non nasconderesti la mela

Che non è poco, papi, io ho molto da offrire

Che con papi non hai paura del buio

Iniziamo sul pavimento, poi sul letto e poi sul divano

E mi riservo il bagno nel caso questo non ti bastasse

[Entrambi, Enrique Iglesias, (Descemer Bueno)]

Iniziamo a terra (a terra)

E prendiamo il volo (e voliamo)

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Io e te ce ne andiamo lontano (lontano)

Iniziamo a terra (iniziamo a terra)

E prendiamo il volo (e voliamo)

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Io e te ce ne andiamo lontano (lontano)

Iniziamo a terra (a terra)

E prendiamo il volo (e voliamo)

Io e te ce ne andiamo lontano, lontano

Io e te ce ne andiamo lontano.